Savigliano: al via gli incontri del “Progetto Gaia”

«Un viaggio verso la consapevolezza di sé, del proprio corpo e delle proprie emozioni». È, in sintesi, il “Progetto Gaia”, iniziativa al via dal 15 gennaio: 12 incontri rivolti ad adolescenti e giovani dai 14 anni in poi.

Il percorso fa parte del Progetto “Luogo Comune”, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del bando Spazio Giovani, con capofila il Comune di Savigliano ed il supporto di enti locali, cooperative e associazioni impegnati nel settore famiglie e gioventù.

«In collaborazione con il Centro Famiglie di Savigliano del Consorzio Monviso Solidale e Progetto Oceano di Oasi Giovani – spiega l'educatrice Luisa Colapinto – questo cammino aiuterà ragazze e ragazzi a creare una connessione profonda con se stessi ed il pianeta. Diversi sono gli obiettivi. Tra questi: sviluppare una maggior consapevolezza globale di sé, del mondo in cui viviamo e della propria salute psicosomatica, migliorare il benessere psicofisico prevenendo e riducendo lo stress, l'ansia e la depressione, migliorare la comunicazione, la cooperazione e le relazioni (sociali, di genere e di gruppo) e migliorare il rendimento scolastico o lavorativo, riducendo la tensione».

Gli incontri di Progetto Gaia si terranno ogni mercoledì, dalle 18 alle 19.30, presso i locali di Oasi Giovani in corso Roma 119 a Savigliano. La partecipazione è gratuita, l'iscrizione è obbligatoria (contattando il 349.4501530 o scansionando il qr-code presente sulla locandina dell'iniziativa).