Alba dà l’addio a Giovanna Busca, volontaria Asava

Alba si appresta a dare l'addio a Giovanna Busca, scomparsa all’età di 71 anni. Persona molto conosciuta e stimata in città, ha dedicato tempo, energia e cuore all’associazione Asava, dove per anni ha prestato servizio come volontaria.

“Nonostante la tristezza di questo momento, vogliamo ricordarti con gratitudine e affetto - scrivono commossi i suoi amici dell’Asava - ti ringraziamo per tutto ciò che hai dato, per ogni minuto speso per gli altri, per la tua disponibilità e infinita bontà. La tua energia positiva e il tuo impegno resteranno un grande esempio per ognuno di noi”.

Il funerale si svolgerà venerdì 11 aprile alle 15 nella chiesa di Cristo Re. A stringersi nel dolore, la mamma Delfina, il fratello Natale con Maria, i nipoti Maurizio con Lola, l’amatissima Zelie, Anna con Luca, zii, cugini e parenti tutti.