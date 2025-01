Accessori bagno, il dettaglio che dà carattere: i trend del 2025

Il bagno è una stanza della casa dove, rispetto al passato, oggi si dedica molta più attenzione all’estetica, cercando di dare allo spazio quel carattere che lo rende unico al primo sguardo. Essenziali a tal proposito sono, oltre a elementi d’arredo di dimensioni rilevanti come la doccia, gli accessori, quei dettagli, apparentemente piccoli, che cambiano invece la storia di una stanza.

Come sceglierli? In questo e in tanti altri casi, è utile prendere come punto di riferimento i trend del momento. Quali sono? Nelle prossime righe, sperando di darti spunti d’ispirazione, ne abbiamo elencati alcuni.

Appendi accappatoio? Ovviamente di design

Il tempo in cui bastava piantare un paio di chiodi nel muro o acquistare un appendino anonimo per sistemare l’accappatoio è finito. Le tendenze del momento per quanto riguarda l’arredo bagno parlano molto chiaro: anche un accessorio di dimensioni contenute come l’appendi accappatoio deve essere di design e contribuire a restituire all’osservatore un’immagine all’insegna della cura di ogni più piccolo particolare.

Per rendersi conto della tendenza, basta dare un’occhiata alle proposte degli e-commerce che annoverano proprio l’appendi accappatoio tra gli accessori per bagno venduti.

Soluzioni in metallo spazzolato, garanzia di originalità e raffinatezza, ma anche modelli color oro, che possono essere abbinati ad altri particolari in questo colore, da un paio d’anni a questa parte super trendy, come per esempio eventuali centrini o contenitori da posizionare sul piano del lavandino: le alternative non mancano e sono selezionate per garantire a chi vive la stanza da bagno massimo appagamento visivo.

Metallo protagonista assoluto (e classico)

Il metallo, come abbiamo appena avuto modo di vedere, è un materiale indiscutibilmente protagonista dei trend relativi agli accessori per il bagno.

Lo vediamo con finiture particolari, ma soprattutto nella sua accezione estetica più classica, quasi un richiamo allo stile industrial che sta bene con tutto, soprattutto quando l’attenzione cade su porta sapone o porta carta igienica fissati a una parete rivestita con piastrelle scure.

Richiami etnici

I brand di arredo bagno hanno messo in primo piano, negli ultimi tempi, una tendenza a dir poco interessante quando si parla di accessori. Di cosa si tratta?

Dei richiami all’arredamento etnico, che si possono concretizzare, per esempio, con porta asciugamani in metallo rivestiti in materiali come il rattan - spesso sostituito con il polyrattan, più semplice da pulire - e il vimini.

In questo caso, a rendere il tutto decisamente affascinante ci pensa il gioco degli abbinamenti tra porta asciugamani e dettagli come cesti e cestini disposti sul piano del lavandino.

Attenzione: la moderazione deve essere faro centrale, in quanto, in caso contrario, si rischia di mettere in primo piano un effetto a dir poco fastidioso.

I mille volti della resina

Rimaniamo sempre con il focus sui materiali degli accessori bagno ricordando che, se il metallo è re, quest’anno la resina è regina. Tra i motivi del suo successo è possibile chiamare in causa le numerose texture e combinazioni cromatiche che si possono ottenere.

Immancabile specchio

Parlando di accessori bagno, non si può non chiamare in causa lo specchio. Nei prossimi mesi, sarà un protagonista assoluto della stanza sulla quale ci stiamo soffermando, vero e proprio regno di benessere.

Quali saranno i modelli più richiesti? Quelli ovali andranno per la maggiore, in quanto capaci di coniugare morbidezza delle forme e originalità estetica.

Di gran moda saranno anche gli specchi taylor made, progettati per adattarsi in maniera specifica a uno spazio che le persone gestiscono e arredano con sempre più consapevolezza.

Rubinetti stile vintage

Concludiamo il nostro excursus dedicato ai trend relativi agli accessori bagno parlando dei rubinetti in stile vintage, un particolare che conferisce eleganza senza tempo a uno spazio dove è necessario sentirsi bene in ogni momento.