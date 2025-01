Saluzzo, i Diaframma in concerto al teatro "Magda Olivero"

Federico Fiumani dei Diaframma in concerto a Saluzzo sabato 18 gennaio

Prosegue al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo (via Palazzo di città) la stagione musicale di successo “Magda Groove”, organizzata da Ratatoj APS con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Per il attesissimo terzo appuntamento della rassegna, sabato 18 gennaio alle 21,30 saliranno sul palcoscenico i Diaframma, gruppo storico del panorama musicale italiano, che quest’anno festeggia i quarant’anni dell' album “Siberia”, il disco simbolo della dark wave italiana.

A quarant’anni dall’uscita, “Siberia” rimane un capolavoro della new wave nostrana – forse il suo disco più rappresentativo – e un caposaldo del rock in italiano, uno dei più riusciti connubi tra i suoni di derivazione anglosassone e la nostra lingua. Tanto esemplare da costituire uno dei punti di riferimento in materia fino ai giorni nostri.

Il concerto è un’occasione unica per ascoltare l’album capolavoro eseguito integralmente, insieme ad altri gioielli della loro discografia.

I Diaframma debuttano dal vivo il 22 gennaio 1981 alla Rokkoteca Brighton di Settignano, in provincia di Firenze e, tra punk rock cantautoriale e new wave, sono ancora oggi un’icona della musica indipendente italiana, guidati dal carismatico Federico Fiumani, uno dei talenti più poliedrici e intensi del panorama musicale.

“Siberia”, oltre che la title-track, è anche il brano più rappresentativo: disegna con le sue descrizioni metaforiche un “grande freddo”, in cui si specchiano lo stato d’animo e il clima sociale dei primi anni ’80. Una “Siberia” figurata che è un luogo dell’anima, il sentimento di un’epoca condensato in immagini-lampo.

Il costo del biglietto è di 15 euro + d.p., acquistabile su Mailticket anche con 18App e Carta del Docente a questo link.

La stagione “Magda Groove” proseguirà venerdì 31 gennaio con il concerto di Dutch Nazari, mentre sabato 22 febbraio sarà La municipàl a calcare la scena del teatro civico.