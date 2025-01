Atletica, a Fossano doppietta monregalese ai Campionati Regionali Assoluti con Lorenzo Vera e Federico Lisa

A Fossano, domenica 12 gennaio sono stati assegnati i primi titoli regionali Assoluti indoor per la velocità e gli ostacoli.

Nei 50 metri (distanza massima consentita nel Palaindoor di Fossano per gli atleti assoluti) vittoria al rientro di Lorenzo Vera in 6”08 che ha preceduto di 1 centesimo il compagno di squadra Federico Lisa (primo nelle qualifiche proprio con 6”08, secondo Vera in 6”15). Una buona iniezione di fiducia per i due ragazzi entrambi al cambio della guida tecnica questa stagione e alla ricerca di conferme sulla condizione fisica.

Nella finale B Valerio Cerri si è imposto con 6”46, migliorando di 9 centesimi il crono delle batterie. Al femminile successo della 2005 Ilaria Contran (Safatletica) con 6”48, con Francesca Bilardo nona (quarta nella finale B) in 6”97.

Nei 60 ostacoli Allievi, vittoria in finale per l’astigiano Andrea Tallarico da quest’anno i forza all’Atletica Mondovì con 8”66 sull’albese Alessandro Stroppiana (8”74), mentre negli Juniores bronzo per il carruccese Cristian Boschetti sceso a 8”86 (ottavo Federico Palladino con 9”31).

Gli altri monregalesi sui 50 mt: Federico Paladino 6”46, Cristian Boschetti 6”53, Andrea Auddino 6”60, Mattia Trosso 7”04, Federico D’Angelo 7”16, Jonathan Dell’Agnola 7”36, Giulia Fresia 7”41, Paola Ambrosio 7”56, Letizia Balbo 7”82, Alessia Audisio 8”10.

Nel rettilineo di Aosta si segnala il bel progresso di Tommaso Pibiri sui 60 metri che abbatte il proprio personale di quasi un decimo avvicinandosi al muro dei 7 secondi: per lui 7”07. In gara anche il multiplista Mattia Rocco che prima, con una spallata a 11,00 centra il suo p.b. con il peso da 7.260 kg, e poi valica i 3,70 mt nel salto con l’asta.

Lunga trasferta in quel di Padova per un’altra delegazione monregalese. Palaindoor invaso da una folla di oltre 2400 atleti che hanno dilatato il programma orario dal mattino fino a tarda sera nella due giorni di gara. Ottima prova delle canotte rosse che tornano con quattro minimi per i campionati italiani.

Copertina per Vittoria Bollano che testa la gamba in vista della 20 km, dopo un ciclo di carico con una bella prova nei 3000 metri di marcia dove centra il 1° posto in 14’07”17; nella stessa gara anche Emma Battaglio al suo esordio con le “grandi” e autrice di un discreto 15’58”57 (11ª): entrambe confermano il pass per la rassegna tricolore.

Sarà della spedizione “italiana” anche Anna Mamiedi, specialista dei 400 ostacoli, che per la soddisfazione del tecnico Andrea Oderda, nella finale C dei 60 ostacoli fa fermare i cronometri su 9”50: un deciso passo in avanti per la talentuosa allieva al 2° anno di categoria. Bella conferma anche per gli staffettisti veloci della 4x200 metri allievi, quinti i 1’35”12 con Lorenzo Lequio, Giacomo Provera, Giacomo Rabezzana e Alessio Lombardo. Da segnalare anche l’ottima prova della staffetta B di Beccaria, Parodi, Boetti e Tagliapietra (1’40”95).

A livello individuale i 60 piani hanno confermato Giacomo Rabezzana veloce in 7”42 seguito da Lorenzo Lequio 7”46, Mattia Tagliapietra 7”57 e Alessio Lombardo 7”71. Sui 200 metri esordio in anello per Giacomo Provera che si è distinto in un interessantissimo 23”04, così come il compagno di squadra Mattia Tagliapietra 24”11.

Condizionato da un pestone ad inizio gara che gli ha danneggiato la calzatura, il cairese Alessio Parodi, all’esordio con la nuova canotta, si è distinto con un buon 2’03”82, mentre Alessandro Beccaria ha scagliato il peso da 5 kg degli allievi al nuovo p.b. di 9,68 mt. Nel salto con l’asta Giulia Priola ha migliorato di centimetri il suo personale in sala (2,45 mt) e nel triplo Daniele Dellapiana è atterrato a 12,61 mt.

Questi i risultati degli altri monregalesi in gara:

60 Mt donne: Alice Botto 8”55, Arianna Ottenga 8”60, Lucia Chiecchio 8”81, Giulia Priola 8”89, Fernando Senjana 8”91, Sito Laura cade ma finisce con grande coraggio la gara.

200 piani donne: Anna Rita Mamiedi 28”17, Lucia Chiecchio 29”68, Arianna Ottenga 29”31,

800 donne: Alice Botto 2’31”10, Soraia Cillario 2’33”’02, Lara Sito 2‘44”70

800 uomini: Antonio Boetti 2’10”43, Gabriele Fontana 2’14”27.