Roccavione, frontale sulla sp 108: ferito lieve uno dei due conducenti coinvolti

Frontale tra due auto sulla strada provinciale 108, nel comune di Roccavione, dopo frazione Brignola all'altezza della centrale Enel.



Nello scontro, avvenuto intorno alle 17 di oggi pomeriggio martedì 14 gennaio, sono stati coinvolti solamente i due conducenti, di cui uno estratto grazie all'intervento della squadra della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo non ferito gravemente.



A prenderlo in carico il personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti di rito a titolo precauzionale.



Dalle prime informazioni l'altro conducente sarebbe rimasto illeso.



Sul posto anche i carabinieri per i dovuti rilievi.