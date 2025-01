Scopri il Cuneese con un clic: il Museo Diffuso ti apre le porte

Il Museo Diffuso Cuneese è una vera e propria porta d'accesso alle innumerevoli bellezze del territorio. Questa innovativa iniziativa culturale, nata dalla collaborazione tra l'ATL del Cuneese, il Rotary Club Cuneo e la Fodazione Cassa di Risparmio di Fossano, ha l'obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio storico, artistico e naturalistico della Provincia Granda.

Un museo a cielo aperto

Diversamente dai musei tradizionali, il Museo Diffuso non ha una sede fisica unica. Si estende su tutto il territorio cuneese, trasformando chiese, siti archeologici, monumenti e paesaggi in vere e proprie opere d'arte a cielo aperto. Ogni luogo, grande o piccolo che sia, racchiude una storia, una tradizione, un'emozione da scoprire.

Un portale web sempre a portata di mano

Grazie al portale web https://www.museodiffusocuneese.it/, intuitivo e disponibile in tre lingue (italiano, inglese e francese), esplorare il Cuneese diventa un'esperienza ancora più coinvolgente. Basta inquadrare il QR code presente all'ingresso di ogni sito per accedere a videoguide dettagliate, arricchite da immagini e descrizioni che svelano ogni segreto dei luoghi visitati.

Un'app per un'esperienza personalizzata

Per una maggiore comodità, è possibile scaricare gratuitamente un'app sul proprio smartphone o tablet. In questo modo, avrai sempre a disposizione una guida personalizzata, pronta a seguirti in ogni tua esplorazione. Potrai creare itinerari su misura, scoprire nuovi luoghi e approfondire la tua conoscenza del territorio.

Cosa scoprire nel Cuneese

Il Cuneese offre un'ampia varietà di attrazioni:

Città d'arte: Cuneo, Mondovì, Saluzzo e molte altre città custodiscono preziosi tesori artistici, come palazzi storici, chiese barocche e musei ricchi di opere d'arte.

Paesaggi mozzafiato: Le Langhe e il Roero, con i loro vigneti e borghi medievali, offrono panorami unici. Le Alpi Marittime, con i loro paesaggi montani, sono ideali per gli amanti della natura.

Tradizioni e sapori: La cucina cuneese è un'esperienza da non perdere. Potrai gustare i prodotti tipici locali, come i formaggi, i salumi e i vini, e scoprire le antiche tradizioni legate all'agricoltura e all'artigianato.

Un viaggio nel tempo e nella cultura

Il Museo Diffuso del Cuneese è molto più di una semplice guida turistica. È un invito a immergersi nella storia e nella cultura di questo territorio, a scoprire le sue radici e a apprezzare la bellezza di ogni singolo luogo.

Non perdere l'occasione di esplorare il Cuneese in modo originale e coinvolgente. Scarica l'app, visita il sito web e parti alla scoperta di un patrimonio inestimabile!