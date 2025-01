XRP: il prezzo attuale potrebbe fungere da nuova resistenza

Secondo l’analista Egrag, il percorso di XRP verso 3,75 dollari dipende dalla capacità del token di mantenere il limite superiore di questa formazione cruciale. Nella sua analisi, Egrag ha osservato che il livello di 2,75 dollari, il bordo superiore della formazione, è ora paragonabile alla resistenza storica di 0,75 dollari di XRP.

XRP ha affrontato il rifiuto a 0,75 dollari almeno tre volte nel 2024 prima di riuscire infine a superarlo. Nell'attuale scenario, Egrag ha evidenziato la forte riconquista di 2,75 dollari da parte di XRP come trampolino di lancio per ulteriori ascese. Questi ha dichiarato che: "Se resta nella fascia superiore, posso dire con fiducia che 3,75 dollari e potenzialmente livelli più alti sono raggiungibili”.

Mentre la situazione di XRP apre a speranze per gli investitori di lunga data, molti diversificano puntando su BEST, il token di Best Wallet attualmente in presale, che sta continuando la sua scalata e che potrebbe rivelarsi una delle sorprese più interessanti del 2025.

Resistenza sul cammino di XRP

Attualmente, XRP è scambiato a 2,53 dollari, in aumento del 2,48% nelle ultime 24 ore. Superare i 2,75 dollari richiede un rally del prezzo di lieve entità. Durante il fine settimana, XRP si è avvicinato a questo obiettivo cruciale, raggiungendo un nuovo massimo annuale di 2,58 dollari prima che i ribassisti prendessero il controllo.

In caso di una rottura positiva, XRP potrebbe aumentare oltre 3,75 dollari, avvicinandosi al suo massimo storico, con il sentimento di mercato che potrebbe ulteriormente alimentare il trend rialzista.

Tuttavia, l'analista ha notato che sono ancora possibili rischi di ribasso per XRP. In particolare, un fallimento nel mantenere i livelli di supporto chiave potrebbe spingere XRP verso obiettivi ribassisti di 2,07 dollari. È interessante notare che questo livello coincide con il fondo del triangolo simmetrico attualmente in formazione nel pattern del prezzo di XRP. Inoltre, l'analista ha menzionato la possibilità di ulteriori ribassi fino a un minimo di 1,63 dollari.

Analisi positive

Nonostante questo rischio, comunque presente, il viaggio di XRP verso nuovi massimi storici continua a guadagnare slancio. Un commento separato dell'analista di criptovalute CRYPTOWZRD ha evidenziato questa prospettiva in un tweet sorprendentemente ottimista.

Tracciando parallelismi con la straordinaria ascesa di XRP nel 2017, l'analista ha sottolineato che il token ha convertito con successo un livello di resistenza significativo in supporto. Secondo lui, questa mossa tecnica ha posto le basi per quella che potrebbe essere una traiettoria esplosiva verso l'alto.

Essenzialmente, l'analisi di CRYPTOWZRD suggerisce che l'attuale azione del prezzo di XRP rispecchia il suo passato, dove una rottura simile ha portato a un'impennata massiccia. Con il token ora comodamente scambiato al di sopra del supporto, l'analista prevede una spinta a 4 dollari, seguita da un'ulteriore salita a 8 dollari. Oltre a XRP, però, ci sono token in prevendita che possono vantare un eccellente potenziale, come BEST, il token nativo di Best Wallet.

Best Wallet Token: una presale che continua a stupire

Best Wallet è un wallet digitale scaricabile per dispositivi mobile ed è una delle soluzioni più apprezzate dagli investitori. La popolarità dell’applicazione è in crescita grazie ai tanti vantaggi che il suo utilizzo presenta. Non solo è un wallet non custodial, ma permette anche di accedere a tantissime presale di criptovalute non ancora quotate sugli exchange.

La sua sezione Upcoming Tokens facilita il processo di individuazione di token potenzialmente redditizi, eliminando al contempo il rischio di rug pull e siti clone che affliggono lo spazio delle criptovalute in presale. Gli investitori possono così accedere a prezzi vantaggiosi e realizzare, potenzialmente, dei ritorni sul breve e lungo periodo. A potenziare tutto ciò arriva il token nativo BEST, attualmente in prevendita al prezzo di 0,0236 dollari.

Con oltre 7 milioni di dollari in finanziamenti, la prevendita procede a gonfie vele, rappresentando un’occasione unica per gli investitori che vogliono entrare nel progetto. Disporre di BEST garantisce vantaggi nell’utilizzo di Best Wallet, come la possibilità di accedere alla fase 0 delle presale, ma anche ottenere delle riduzioni di prezzo alla conversione in valute fiat e sconti sulle commissioni di trading.

Per gli investitori che puntano a ritorni sul lungo periodo è anche disponibile un protocollo di staking. Bloccando immediatamente il token BEST, si accede a ricompense con APY del 265%, una percentuale senz’altro invitante e ancora a tre cifre, dettaglio da non sottovalutare.

Vai alla presale di Best Wallet Token