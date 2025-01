La squadra Pallacanestro Saluzzo trionfa nel derby contro ASC Savigliano

La serata della 16a di andata del Girone B di Divisione Regionale 1 poneva di fronte domenica 12 gennaio 2025 Savigliano Basket e l'accorrente Pallacanestro Aba Saluzzo al Palasport Ferrua di Corso Roma 70, Savigliano.

I padroni di casa, attualmente 17o in graduatoria, si presentavano al confronto con un record di 4-11. Gli ospiti invece, ora in 12a posizione, affrontavano l'incontro con il 57.1% di successi esterni, bottino di 4 vittorie e 3 sconfitte nelle precedenti 7 sfide in trasferta (6-9 invece il record complessivo in stagione).

Il Saluzzo trionfa nel Derby contro il Savigliano: una Vittoria Lottata fino all'ultimo canestro

Domenica sera, la pallacanestro ha regalato emozioni fortissime ai tifosi delle due squadre, in una partita che, alla fine, ha visto il Saluzzo imporsi 76-67 sul Savigliano dopo un'intensa e avvincente lotta durata fino all’overtime. Un incontro che, pur partendo con un dominio del Saluzzo, ha visto il Savigliano compiere un recupero incredibile, costringendo la partita a un finale al cardiopalmo. È stata una serata in cui il talento, la determinazione e la resilienza si sono mescolati, e a spuntarla è stata la squadra ospite, che si è aggrappata a una prestazione magistrale di Loris Grosso nel periodo supplementare.

Il Primo Tempo: Dominio Saluzzese

La partita inizia con grande intensità, ma è il Saluzzo a prendere subito il controllo delle operazioni. Con un gioco fluido, preciso e senza sbavature, i gialloblu costruiscono rapidamente un vantaggio che diventa presto significativo. Grazie a un’ottima circolazione della palla e a tiri da tre punti efficaci (con Matteo Cane assoluto protagonista), i ragazzi di coach Siragusa riescono a distanziare gli avversari già nei primi due quarti. La difesa aggressiva e le transizioni veloci mettono in seria difficoltà il Savigliano, incapace di trovare ritmo e di imporre il proprio gioco.

A metà partita, il punteggio recita 47-28, con il Saluzzo in vantaggio di 19 punti. L’energia e la determinazione della squadra sono palpabili, e la sensazione che la vittoria stia già prendendo forma è forte tra i tifosi. I giocatori del Saluzzo sono un blocco compatto, che attacca e difende con la stessa intensità, alimentando la fiducia per il secondo tempo.

La Rimonta del Savigliano: Il Recupero Sorprendente

Ma se il primo tempo ha visto una netta superiorità del Saluzzo, nel secondo tempo il Savigliano mostra il suo vero volto, non arrendendosi alla sconfitta e tirando fuori un’energia che sembra inesauribile. È proprio nel terzo quarto che la squadra ospite inizia a farsi sentire: la difesa diventa più aggressiva, e le azioni offensive, seppur più concitate, cominciano a dare i loro frutti. La precisione nei tiri da tre punti migliora, mentre il Saluzzo sembra subire il colpo psicologico di aver già vinto la partita. La squadra di casa trova finalmente il ritmo e sfrutta ogni errore del Saluzzo per accorciare le distanze.

Il quarto quarto è un crescendo di emozioni. Il Savigliano, sostenuto dal suo pubblico, continua a ridurre il gap con una serie di ottime giocate individuali, e con il passare dei minuti il vantaggio dei padroni di casa inizia a dissolversi. Nonostante la pressione, il Saluzzo riesce a mantenere un piccolo margine di vantaggio, ma la fase offensiva non è più la stessa dei primi due quarti.

Alla fine del tempo regolamentare, il risultato recita 67-67. Si va all’overtime.

Overtime: Il Colpo di Grazia di Loris Grosso

Il pubblico è in delirio, le squadre sono stremate, ma il tempo supplementare è ormai inevitabile. Gli allenatori hanno solo pochi secondi per riorganizzare le idee e mettere i propri giocatori nella condizione di fare la differenza. Ed è proprio nel momento di massima incertezza che il Saluzzo trova il suo eroe: Loris Grosso.

Grosso, che nella partita non aveva avuto un ruolo protagonista fino a quel momento, si erge a leader assoluto nei cinque minuti supplementari. Non è solo la sua abilità nel mettere a segno canestri cruciali che fa la differenza, ma anche la sua leadership, la sua capacità di restare calmo e concentrato quando il peso della partita sembra insostenibile. Nel primo minuto dell’overtime, Grosso segna un canestro fondamentale da sotto, portando il Saluzzo avanti di due punti. Il Savigliano, pur lottando con tutte le forze rimaste, non riesce a replicare con la stessa intensità.

La prestazione nell’overtime del Saluzzo è stata una vera e propria dichiarazione di leadership, un momento di grande importanza che ha visto i membri della squadra a non mollare mai, nemmeno quando sembrava che la partita fosse ormai sfuggita di mano.

La Fattura della Vittoria: Un Gioco di Squadra e Resilienza

Se la vittoria del Saluzzo porta la firma di Loris Grosso, non si può negare che il successo sia stato costruito attraverso una prestazione collettiva eccezionale. La squadra ha giocato con grande coesione, sia in attacco che in difesa, soprattutto nel primo tempo, quando il vantaggio sembrava poter rendere la partita un monologo. La circolazione della palla è stata rapida e precisa, con scelte offensive che hanno messo in difficoltà la difesa del Savigliano. I punti segnati da Matteo Cane e Augusto Supertino, in particolare, sono stati fondamentali nel mantenere il vantaggio nei primi due quarti.

La vera prova di carattere è arrivata nel momento più difficile della partita, quando il Savigliano ha accorciato il distacco e il Saluzzo ha dovuto affrontare la paura di perdere. Ma la squadra ha risposto con grinta e lucidità, tornando a fare affidamento sul proprio gioco corale.

Per il Saluzzo, questa vittoria rappresenta un passo importante nella stagione, un segno che la squadra ha la forza di superare anche i momenti difficili e di lottare fino all'ultimo secondo. Nella prossima sfida, che si disputerà Venerdì 17 gennaio al Palazzetto dello Sport di via della Croce 54 a Saluzzo vedrà impegnati i gialloblu contro I delfini basket Carmagnola, con fischio d’inizio alle ore 21.

Quella contro il Carmagnola sarà inoltre la 17esima e ultima partita del girone di andata del campionato Girone b divisione regionale maschile Piemonte.

Forza Saluzzo!