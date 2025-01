Tiro con l'arco, doppio argento per Gregorio Di Pasqua del Gruppo Arcieri Monregalesi

Il palazzetto dello Sport di Cantalupa è stato il centro del tiro con l'arco regionale con 325 atleti in rappresentanza delle 43 Società piemontesi.

Il sodalizio villanovese ha schierato nella due giorni di gare del 11/12 gennaio quindici arcieri sia nella divisione compound che nella divisione olimpico. Ed è proprio la div. Olimpico ad aver ottenuto i migliori risultati.

Negli individuali di classe, record personale e medaglia d'argento per Gregorio Di Pasqua (allievi), record personale e bronzo anche per Noemi Scandone (ragazzi), mentre si ferma al piedi del podio un ottimo Francesco Gallesio, sempre in crescita gara dopo gara.

Oro nella competizione a squadre per gli allievi maschili Di Pasqua-Bressano-Ramondetti e argento femminile per Salvagno-Dotta-De Carlo.

Negli scontri per l'assegnazione dei titoli assoluti si aggiudica il bronzo l'eterogenea squadra composta da Donata De Franceschi - Laura Lovera - Sveva Salvagno, vincente per 6-0 sugli Arcieri Varian (Marsili-Scapinello-Polizzi).

Ma è ancora Gregorio Di Pasqua grande protagonista di giornata, con una entusiasmante sfida testa a testa per la conquista del titolo regionale conclusasi solo alla freccia di spareggio ( 9-10) contro il portacolori degli Arcieri della Alpi Mirko Bianchi. Una medaglia d'argento che testimonia comunque l'ottimo momento di forma del giovane arciere del GAM.

"Gli Arcieri Monregalesi possono guardare con orgoglio alle loro prestazioni - dice il presidente Elio Marabotto -, i record personali migliorati e le numerose medaglie conquistate sono la testimonianza di una squadra unita e motivata, pronta a continuare e a migliorare il proprio percorso di crescita".