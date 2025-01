A Cuneo il tavolo zero degli “Stati generali dell’abitare”

La Città di Cuneo avvia un percorso ambizioso sul tema della casa e dell’abitare, un diritto che, negli ultimi anni, è stato eroso da fattori economici e sociali. Lo fa con un primo evento pubblico: il tavolo zero degli “Stati generali dell’abitare”, che si terrà giovedì 23 gennaio alle ore 14 all’auditorium dello Spazio Varco, in via Carlo Pascal 5L a Cuneo (necessaria la prenotazione a questo link ).

L’iniziativa, organizzata e promossa dal Comune, intende essere l’avvio di un percorso di co-programmazione partecipato, per raccogliere bisogni, punti di vista, spunti e sollecitazioni dal territorio e analizzare le diverse dimensioni coinvolte (destinatari, modalità abitative, servizi). Chiarite le necessità, gli obiettivi e gli ambiti di intervento, si potrà così arrivare alla co-progettazione di interventi, servizi, strumenti abitativi e modelli, che compongano per Cuneo politiche abitative innovative e modelli dell’abitare a prova di futuro, in funzione dei diversi bisogni che stanno emergendo. L’incontro è aperto a tutti coloro siano interessati al tema, singoli cittadini, associazioni, cooperative, enti sensibili ai temi dell’abitare, perché titolari di patrimonio immobiliare, o interessati a concorrere alla realizzazione di nuove pratiche e sperimentazioni utili ad affrontare la crisi abitativa in atto. Nel corso del pomeriggio interverranno gli esperti di Labins, impresa sociale di Torino, e di KCity Rigenerazione Urbana di Milano, che illustreranno casi e buone pratiche che possono essere d’ispirazione. Interverranno anche rappresentati della Fondazione CRC e della Compagnia di San Paolo.

“Quello della casa è un tema urgente in tutta Europa, in tantissimi territori, non solo il nostro: lo dimostra il fatto che la nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha ora un commissario dedicato al tema dell'edilizia abitativa. Cuneo non parte da zero, perché ha già una sensibilità, servizi e strutture destinate a dare casa ai più fragili. Ma il problema cresce e si rende necessario strutturare politiche di sistema che vadano oltre i pochi e singoli casi a cui fino ad ora abbiamo dato risposta. L’invecchiamento della popolazione, la presenza di studenti universitari, la difficoltà di residenti extracomunitari a trovare casa sono alcuni degli anelli fragili. Per questo vogliamo, insieme ai tanti attori che sul territorio già lavorano a beneficio del diritto alla casa, costruire un futuro che sia abitabile per tutti”, spiega la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.