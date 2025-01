Alba: gli uffici della Camera di Commercio temporaneamente al secondo piano del Palazzo comunale

Nel pomeriggio di ieri, martedì 14 gennaio, il sindaco di Alba Alberto Gatto ha accompagnato il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto durante la visita ai locali del Palazzo comunale concessi in uso temporaneo e gratuito all’Ente che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, durante il periodo di ristrutturazione degli uffici della sede albese della Camera di Commercio in Piazza Prunotto 9/A.

Per evitare l’interruzione del servizio, l’Ente camerale ha chiesto al Comune di Alba la concessione di 4 locali adibiti ad ufficio nell’ex sede della Polizia Municipale, al secondo piano del Palazzo civico, con ingresso da Piazzetta Chiodi.

La concessione dura dieci mesi, dal 1° dicembre 2024 al 30 settembre 2025.

Per l’utilizzo, la Camera di Commercio ha già rimborsato al Comune le spese per i consumi di elettricità, acqua, riscaldamento, connettività e servizi di pulizia delle parti comuni, forfettariamente quantificate in 150 euro mensili, 1.500 euro totali.

«La Camera di Commercio – sottolinea il sindaco Alberto Gatto – svolge un servizio fondamentale sul nostro territorio da oltre 40 anni. Eroga diversi servizi ed è indispensabile per le tante imprese attive in Langhe e Roero. Inoltre, nella sede di Alba dal 2022 è attiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’obiettivo di potenziare i servizi alle imprese esportatrici. Per questo e per non interrompere la continuità di apertura al pubblico, come amministrazione non abbiamo avuto dubbi nel concedere i locali comunali all’ente camerale durante il periodo di rifacimento della sede di Piazza Prunotto».

“Innanzitutto ringrazio il Sindaco di Alba e l’amministrazione comunale per avere fornito una risposta rapida ed efficace alla nostra criticità. La scelta che con la mia Giunta abbiamo condiviso è stata di porre le imprese al centro dell’azione camerale, anche attraverso il mantenimento del presidio del territorio in zone strategiche caratterizzate da un’elevata densità imprenditoriale – afferma il presidente Luca Crosetto – La tensione costante ad erogare servizi di qualità in contesti adeguati anche sotto il profilo tecnologico è alla base della scelta di rinnovare gli spazi di proprietà in Piazza Prunotto 9/A, in cui, con l’obiettivo di facilitare l’accompagnamento delle imprese sui mercati esteri, abbiamo siglato un accordo con l’Agenzia delle Dogane, presente nei nostri locali con proprio personale”.