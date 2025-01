Alba: interruzione energia elettrica venerdì 17 gennaio

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica venerdì 17 gennaio 2025 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in:

• corso Cortemilia 155, da 161 a 165, 163a, 155/2;

• strada Occhetti 47, 44bis, 48bis.

L'interruzione di energia elettrica interessa solo i clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.