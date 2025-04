Fiori, piante e giardini: la Città di Mondovì è pronta a colorarsi per la Fiera di Primavera grazie all’estro di Mimma Pallavicini

“V'è qualcosa nella primavera che non si può esprimere a parole”. Persino il Premio Nobel Isaac Singer faticava a descrivere quel caleidoscopico intreccio di fiori, profumi, luci e colori che da sempre caratterizza le prime settimane di aprile. Un abbraccio visivo e sensoriale che anche quest’anno impreziosirà la Città di Mondovì in seno alla sessantaquattresima edizione della Fiera di Primavera, in scena sabato 12 e domenica 13 aprile. Una manifestazione tra le più iconiche e longeve del territorio monregalese, che da alcuni anni a questa parte si è ulteriormente arricchita di una speciale sezione dedicata ai fiori, alle piante e al giardinaggio. Un’appendice resa possibile dall’esperienza e dalla maestria di Mimma Pallavicini, tra le giornaliste di settore più conosciute e apprezzate, già redattrice del mensile “Giardini” e consulente per Fabbri Editore, Hachette, De Agostini e Vallardi e attualmente titolare di una rubrica sul mensile Gardenia.

"Anche quest’anno, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, siamo riusciti ad organizzare un programma culturale vasto ed eterogeneo - il commento della stessa Pallavicini. - Innanzitutto, abbiamo voluto accrescere il coinvolgimento diretto degli espositori, con laboratori e momenti di divulgazione realizzati direttamente presso i loro stand, al fine di abbattere qualsiasi tipo di barriera formale tra pubblico ed esperti. In aggiunta, poi, abbiamo allestito il salotto culturale “Il Giardino delle parole” nella centralissima piazza Cesare Battisti, nell’ottica di offrire a turisti, curiosi e semplici fruitori, spunti e suggestioni utili per la propria quotidianità, grazie alla testimonianza di esperti di fama nazionale come il maestro giardiniere Carlo Pagani, lo chef Pietro Ganni, la garden designer Elena Maggiora e lo scrittore Tiziano Fratus. Lo stesso Fratus, inoltre, sarà protagonista di uno specifico laboratorio per i più piccoli nel pomeriggio di domenica, per uno straordinario intreccio intergenerazionale. Numerose, comunque, le proposte per i bambini previste durante la due giorni grazie al “Kid garden” allestito sempre in piazza Cesare Battisti con, tra le altre cose, un salottino per disegnare e sfogliare i libri della Piccola Biblioteca dei Bimbi e attività manuali per realizzare qualcosa di cui prendersi poi cura a casa. Menzione a parte, ancora, per le esperienze sensoriali e visive con le piante acquatiche e un’intera collezione di iris in piazza Cesare Battisti e, per chi ama i profumi dei fiori e delle aromatiche, in via Beccaria. Non mancheranno, infine, legami con il territorio locale con gli esperti di zucche e girasoli di Piozzo e Farigliano, né la possibilità di fermarsi ad ascoltare e a decantare le emozioni della giornata grazie a diverse panchine installate lungo il percorso espositivo e, in particolare, nello spazio “meditativo” allestito con arbusti e sedute in piazza San Pietro, dove ci sarà anche una grande esposizione di erbe spontanee commestibili. Una Fiera di Primavera pensata per stimolare i sensi e l’olfatto, insomma, ma studiata soprattutto per accontentare i grandi, i piccoli e le famiglie in generale".

Appuntamento, dunque, per sabato 12 e domenica 13 aprile nel centro storico di Mondovì. Programma completo disponibile sul sito www.comune.mondovi.cn.it.