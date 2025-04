Cuneo, in Camera di Commercio l'incontro con gli esperti di Innexta: al centro il rapporto tra giovani e impresa

Nell’ambito del progetto "Insieme per un’Idea", la Camera di Commercio di Cuneo organizza un incontro formativo rivolto ai giovani aspiranti imprenditori desiderosi di trasformare le proprie idee in realtà. L’evento, intitolato "Strumenti di finanza agevolata e innovativa a supporto nell’avvio di nuove imprese", avrà luogo nel pomeriggio di venerdì 11 aprile, dalle ore 17 alle 19, presso la sede della Camera di Commercio di Cuneo, con possibilità di partecipazione anche online per agevolare l’accesso al maggior numero di interessati.

L’incontro rappresenta una preziosa occasione per esplorare il panorama della finanza agevolata e innovativa, con un approfondimento dedicato ai principali strumenti disponibili per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Saranno presenti professionisti di Innexta, società del Sistema Camerale italiano specializzata nella finanza e nel credito per le PMI, con particolare attenzione alle soluzioni alternative e sostenibili, nonché alle nuove frontiere del Fintech, la cosiddetta “tecnofinanza”.

Gli esperti Domenico Scrocco, advisor di AD Consult, e Patrizia Gasparini, CEO di Turbo Crowd, guideranno i partecipanti attraverso un percorso che dai concetti chiave della finanza agevolata condurrà alla presentazione dei bandi più interessanti e delle misure maggiormente innovative per supportare i giovani imprenditori. Particolare attenzione sarà dedicata a forme di finanza alternativa come il crowdfunding, il venture capital e il modello del business angel, strumenti sempre più cruciali per fornire a giovani ambiziosi i fondi necessari ad avviare i propri progetti. Moderatore di eccezione sarà Roberto Brero, Senior Manager di Innexta.

L’appuntamento si inserisce nella cornice del progetto "Insieme per un’Idea", promosso dal Comune di Cuneo in collaborazione con la Fondazione WellFARE Impact – Ente del Terzo Settore, l’Unione Montana Valle Stura, la Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Plin Impresa Sociale, con il finanziamento di ANCI nell’ambito dell’avviso pubblico Giovani e Impresa, sostenuto dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale.

Il progetto mira a diffondere la cultura dell’imprenditorialità tra i giovani del territorio cuneese e dell’Unione Montana Valle Stura, attraverso un percorso di accompagnamento concreto e personalizzato che coinvolge scuole e centri di aggregazione, identificando i potenziali imprenditori di domani e offrendo loro gli strumenti necessari per sviluppare e realizzare le proprie idee.