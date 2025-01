Cuneo, posate 20 paline con stazione di ricarica per smatphone ed e-bike, oltre monitor informativi e pulsante per chiamate di emergenza

Cuneo diventa una vera e propria Smart City grazie alla gara aggiudicata da Enel. Sono state posate le nuove aree intelligenti realizzate dall’Azienda.

Nel dettaglio, la gara prevedeva la fornitura e posa di 20 paline intelligenti, posizionate presso le fermate dell’autobus o in altre zone della città, che comprendono un monitor, su cui vengono riportati gli orari dei bus e altre informazioni istituzionali; un pulsante INFO che permette agli utenti ipovedenti e non vendenti, di conoscere gli orari dei bus; una telecamera a 4 ottiche ed un router Wi-Fi per la connessione dati; una panchina smart in sostituzione a quelle già esistenti, dove è possibile ricaricare il proprio device attraverso 2 porte USB-A, 2 porte USB-C, e 1 ricarica wireless; 4 prese di ricarica 230V; 1 portabici al quale è possibile assicurare la propria e-bike e collegarsi a una delle prese esistenti per la ricarica.

Infine, è presente anche un pulsante SOS per mettersi in comunicazione direttamente con la centrale del 112 per la segnalazione di eventuali emergenze, tramite l’utilizzo di un’apposita pulsantiera citofonica.

“Si tratta di un progetto innovativo perché rappresenta una vera realizzazione di Smart City – spiega Fabio Agliani, Responsabile Delivery B2G di Enel. Infatti, il connubio tra infrastrutture comunali e servizi ai cittadini rende la città di Cuneo più fruibile, con un’attenzione alla mobilità elettrica, alla connessione e alla sicurezza”.

“La collocazione dei totem e la realizzazione di aree intelligenti rappresentano un primo step concreto nel percorso che la città ha intrapreso per diventare a tutti gli effetti un capoluogo smart. Abbiamo riscontrato un ampio utilizzo di questi strumenti sia da parte dei giovani che sfruttano la possibilità di ricaricare in wireless i propri smartphone, sia più in generale da parte di tanti cittadini che, attraverso questi dispositivi, possono individuare più facilmente le corse degli autobus, gli eventi della città ed essere informati in tempo reali su eventuali problematiche del territorio. Cuneo è ora pronta ad estendere la propria rete di sensori per candidarsi ad essere una delle città più innovative d'Italia.” conclude Andrea Girard, Assessore all'Innovazione del Comune di Cuneo.