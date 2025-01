I grandi vini della Borgogna ospiti a Cuneo con Francesco Piccat

Sabato 18 gennaio, alle 18, serata eccezionale al Circolo L Caprissi organizzata in collaborazione con l’Alliance française di Cuneo che ospita l’autore del libro che presenta i grandi “crus” della Borgogna. Si tratta di vini che possono essere reperiti con difficoltà sul mercato italiano data la produzione limitata che assicura comunque una buona entrata per i produttori di prestigio francesi.

Ospite d’onore l’autore del libro, Francesco Piccat, analista di mercato presso l’ufficio di Parigi dell’Italian Trade Agency e profondo conoscitore di vini francesi. Francesco Piccat, originario della provincia di Cuneo, svolge un ruolo importante in Francia per la promozione dei prodotti italiani, mentre ugualmente si fa ambasciatore in Italia delle eccellenze francesi. Segue degustazione guidata. Saranno presentate le due tipologie di vino fiore all’occhiello della regione francese un bianco e un vino rosso. Grande soddisfazione per l’organizzazione della serata da parte del presidente del Circolo L Caprissi, Franco Civallero, che vanta anche lui una prestigiosa carriera in Francia.

Prenotazione obbligatoria contattare info@alliancecuneo.eu