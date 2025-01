Roburent: in municipio il benvenuto al piccolo Samuele, unico nato in paese in tutto il 2024

Il 2024 nel Comune di Roburent si è chiuso con l'arrivo del piccolo Samuele Regis, nato all'ospedale "Pietro e Michele Ferrero" di Verduno lo scorso 27 dicembre.

Una notizia che è stata accolta con gioia da tutta la comunità e dall'amministrazione del sindaco Emiliano Negro che, lo scorso mercoledì 8 gennaio, ha incontrato e accolto in municipio i neo genitori e il nuovo piccolo cittadino, porgendo le congratulazioni e gli auguri di tutti i roburentesi.

Una notizia che ha portato tanta gioia in paese non solo per il lieto evento. Si tratta infatti dell'unico nuovo nato arrivato in paese nel 2024, ma anche perché i due neo genitori hanno scelto di trasferirsi a vivere nel Comune, al quale sono legati da numerosi ricordi di infanzia e affetto.

Il papà, Alberto Regis, classe 1992, è cresciuto a Montaldo di Mondovì, mentre la mamma del piccolo, Francesca Baino, classe 1989 è cresciuta nella città di Torino.

"Due giovani originariamente appartenenti a due luoghi completamente diversi, ma che si sono trovati e hanno iniziato a scrivere le pagine della loro vita insieme, giorno dopo giorno, da qualche anno a questa parte", spiegano dall'amministrazione comunale.

"Vengo a San Giacomo da quando ne ho memoria – spiega Francesca -, i miei hanno comprato casa qui quando sono nata e siamo sempre venuti in villeggiatura: questo mi ha permesso di conoscere e apprezzare il posto e la gente che ci abita. San Giacomo mi ha donato dei ricordi bellissimi della mia infanzia e adolescenza e mi ha permesso di instaurare rapporti di amicizia con gente che abita qui e che durano da anni.

Per amore ho poi deciso di trasferirmi qui tre anni fa e l’attaccamento a questo posto che fa parte del mio cuore, mi ha convinta a creare qui il mio futuro. Sono un’impiegata amministrativa e lavoro fortunatamente in Smart Working, quindi non sono stata costretta ad abbandonare il mio lavoro, mentre il mio compagno Alberto, originario di Montaldo, lavora per la GRB, da amante di queste montagne e di questo posto non sarebbe mai riuscito a trasferirsi in Città. Così abbiamo deciso di vivere a San Giacomo di Roburent dove vivremo col nostro Samuele".