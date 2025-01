Modicihe alla viabilità, nei prossimi giorni ad Alba.

Per lavori di potatura è chiusa al transito veicolare via F. Crispi, in corrispondenza del numero civico 34, sabato 18 gennaio dalle ore 8.00 alle 18.

Per occupazione suolo pubblico sono istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via G. Romita, in corrispondenza del civico n. 2, mercoledì 22 gennaio dalle ore 8.00 alle 19.