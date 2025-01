Cuneo: “Insieme per un'idea”, focus sulle imprese green al Rondò dei Talenti

Nuovo appuntamento con la formazione di “Insieme per un'idea”, il progetto di accompagnamento all’imprenditorialità giovanile promosso dal Comune di Cuneo in collaborazione con una fitta rete di partner locali.

Questo secondo incontro formativo sarà dedicato al mondo delle imprese green, ovvero quelle realtà imprenditoriali che collocano la sostenibilità ambientale al centro delle loro strategie produttive e organizzative, costruendo modelli di business in grado di rispondere a sfide globali come il cambiamento climatico.

L'evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà sabato 18 gennaio presso gli spazi Plin al Rondò dei Talenti di Cuneo (in via Luigi Gallo 1). I partecipanti avranno la possibilità di ottenere indicazioni pratiche su come sviluppare progetti imprenditoriali innovativi e rispettosi dell’ambiente, grazie al contributo di un relatore d’eccezione, Danilo Gasca, esperto di scienza dei materiali e divulgatore scientifico.

Durante l’incontro, verranno esplorati gli elementi chiave per costruire un’impresa green, dalla sostenibilità dei processi produttivi, alla tracciabilità dell’impatto ambientale, passando per i servizi a supporto delle imprese e dei consumatori. Un focus speciale sarà dedicato all’economia circolare e alle strategie per ridurre l’impronta ecologica, offrendo nuovi spunti per sviluppare modelli di business innovativi e sostenibili rivolti specialmente alle nuove generazioni che sono chiamate a fare impresa. A partire dalle 11.30, si aprirà la sessione “challenges”: un confronto pratico su casi studio reali, durante il quale i partecipanti potranno analizzare situazioni concrete e immaginare soluzioni innovative. La giornata si concluderà con un momento di networking accompagnato da un buffet

Chi è Danilo Gasca?

Danilo Gasca è un divulgatore scientifico esperto in scienza dei materiali, nonché vicepresidente della Cooperativa Ossigeno. Ha partecipato a numerosi eventi e conferenze, tra cui Bergamoscienza, dove ha trattato temi affascinanti come la chimica nella serie TV "Breaking Bad", rendendo la scienza accessibile e coinvolgente per tutti. «È sempre un piacere partecipare a questo tipo di iniziative», è il commento di Gasca. «Spero di contribuire a ispirare una nuova generazione di imprenditori che sappiano leggere la sostenibilità non solo come un obbligo, ma come un investimento estremamente redditizio, che permette di risparmiare risorse e di generare un utile a partire da ciò che è spesso classificato come rifiuto».

Per partecipare, è sufficiente compilare il modulo disponibile al seguente link o tramite i canali ufficiali del progetto “Insieme per un'idea”.

Un’occasione imperdibile per imprenditori, studenti, professionisti e appassionati del tema, pronti a fare rete, condividere idee e scoprire nuove prospettive per un futuro più sostenibile. Il progetto “Insieme per un’idea” intende portare la cultura dell’imprenditoria tra i giovani del territorio di Cuneo e dell’Unione Montana Valle Stura, coinvolgendo scuole e centri di aggregazione, individuando i possibili imprenditori di domani e offrendo loro un percorso di supporto concreto.

È promosso dal Comune di Cuneo in partenariato con la Fondazione WellFARE Impact – Ente del Terzo Settore , l’Unione Montana Valle Stura, la Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, e Plin Impresa Sociale e finanziato da ANCI in seno all’avviso pubblico “Giovani e Impresa” (a sua volta sostenuto economicamente dal Dipartimento delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale).