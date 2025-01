Ddl contro sottrazione minori, Bergesio (Lega): “Giusto e indispensabile, voluto dalla Lega per tutelare i minori”

Ieri, 15 gennaio, il Senato ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il ddl contro la sottrazione dei minori, che ora passa alla Camera. “Provvedimento giusto e necessario, voluto dalla Lega per contrastare finalmente nel modo più efficace il fenomeno della sottrazione di minori e di incapaci al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia”, è il commento del Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

“Il provvedimento, composto di tre articoli, si propone di assicurare una tutela penale più efficace al minorenne o all'infermo di mente sottratto al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la custodia. Sono anche state previste due aggravanti: quando la sottrazione consensuale di minore è commessa al fine di compiere atti sessuali, la pena è aumentata fino a un terzo; quando è commessa conducendo o trattenendo il minore all'estero, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni – dice ancora Bergesio -. Si introducono nel codice penale due nuovi articoli: viene punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque sottrae un minore di quattordici anni o un incapace o lo trattiene contro la loro volontà e viene punito con la reclusione da tre a sei anni chi sottrae un minore di quattordici anni, conducendolo all'estero. Se questi fatti sono commessi da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore, il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della stessa responsabilità genitoriale”.

“Il disegno di legge va ad aggravare le pene già esistenti per alcuni reati legati alla sottrazione dei figli all'altro genitore esercente la potestà, recidendo così di fatto il legame genitoriale: per questa ragione vengono previste pene rilevanti, fino a 5 e a 6 anni, anche con l'utilizzo delle intercettazioni, in quanto il minore trattenuto all'estero difficilmente è rintracciabile. Obiettivo è tutelare i figli, che hanno il diritto di mantenere un rapporto con il genitore, ma anche i genitori, che devono poter essere genitori”, conclude il Senatore Bergesio.