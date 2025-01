Racconigi: l’asilo nido “Madre Teresa di Calcutta” propone un corso di “Introduzione all’osteopatia pediatrica”

Il Nido d'Infanzia Comunale “Madre Teresa di Calcutta” di Racconigi invita tutti i genitori, le famiglie e gli interessati a partecipare al corso di “Introduzione all’Osteopatia”, con la dottoressa Barbara Usai: un’occasione imperdibile per approfondire il tema dell'osteopatia pediatrica e il suo ruolo nella salute dei bambini.

Sono in programma tre appuntamenti, aperti anche alle famiglie non iscritte al servizio: sabato 25 gennaio dalle ore 10 alle 11:30, venerdì 21 febbraio dalle 17:30 alle 19 e sabato 22 marzo dalle 10 alle 11:30.

I temi trattati nel corso delle lezioni saranno i seguenti: “L’importanza dell’allattamento”, “Le tappe motorie: rotolamento, posizione seduto, quadrupedia, in piedi” e “Reflusso gastro-esofageo, coliche, otiti: cosa si può fare?”.

Il corso sarà anche un’occasione, per gli interessati, di confrontarsi con le educatrici del Nido, che saranno presenti in struttura prima delle lezioni per far conoscere i servizi e gli ambienti.

L’iniziativa si inserisce all'interno del nuovo progetto educativo “Arcobaleno in tasca: esploratori di colori in azione”, che prevede attività ludiche e interattive per stimolare le capacità sensoriali, percettive e linguistiche dei bambini, alimentando la curiosità e la fantasia.

I posti disponibili sono massimo 30 ed è obbligatorio prenotare, entro il 20 gennaio, chiamando il numero 0172-85194, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:30, o scrivendo all’indirizzo email asilonido@comune.racconigi.cn.it.

Le lezioni si terranno nella sede dell’asilo nido in via F. Ton 3 a Racconigi.

“Come Amministrazione desideriamo dare il nostro appoggio a questa importante iniziativa dell’asilo nido, che deve essere una risorsa per l’intera città. Non solo un luogo di crescita per i bambini, ma anche uno spazio di supporto e di confronto per le famiglie e per tutti i cittadini”, commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio.