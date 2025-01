Mondo Edp srl di Cuneo ricerca personale

Mondo Edp srl, azienda specializzata nello sviluppo di software per la gestione del personale nella Sanità e nella Pubblica Amministrazione, ricerca per la sede di Cuneo una figura professionale da inserire nel proprio organico con le seguenti mansioni:

Supporto ed assistenza ai clienti sugli applicativi software per la gestione del personale, in particolare area paghe; Familiarità e predisposizione all’analisi ed all'approfondimento degli aspetti normativi sui contratti di lavoro in ambito sanità pubblica e PAL; Formazione ed affiancamento ai clienti.



Il candidato/a ideale ha maturato i seguenti requisiti:

- Diploma o Laurea in ambito tecnico/scientifico/amministrativo;

- Possibile esperienza nel settore di assistenza di software gestionale;

- Conoscenza degli strumenti informatici di base (Windows, Office); costituisce elemento preferenziale la conoscenza del linguaggio SQL;

- Capacità di problem solving e comprensione delle esigenze del cliente.

Costituisce elemento preferenziale l’aver maturato esperienza su gestione applicativi paghe.

In caso di assunzione il contratto di riferimento è il CCNL Industria Metalmeccanica

Per l’invio di candidature (è richiesto un CV dettagliato) scrivere all’indirizzo personale@mondoedp.com o telefonare al numero 0171 346685 sel. 3.



Nata nel 1995, Mondo Edp è azienda specializzata nello sviluppo di software per la gestione giuridica, economica e presenze e assenze del personale impiegato nella Sanità (Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) e nella Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, Università).

Le sue soluzioni software sono oggetto di costante evoluzione, sia funzionale che di innovazione tecnologica con una forte espansione verso il mondo delle piattaforme cloud e mobile.

Nella sua sede di Cuneo, l’azienda gestisce l’intero ciclo del processo produttivo: dall’analisi e sviluppo del software, ai servizi di installazione, avviamento, formazione dell’utente, sino all’assistenza ed alla manutenzione del software.

I fattori di successo dell'azienda sono: una forte specializzazione delle soluzioni software applicate ai contratti della Sanità ed Enti Locali, un solido know-how maturato in quasi 30 anni di presenza sul mercato, l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti alla base della crescita dei prodotti, diffusi negli anni in tutta Italia con centinaia di installazioni in enti di medie-grandi dimensioni.

Mondo Edp è azienda certificata ISO 9001 e ISO/IEC 27001 ed i suoi prodotti qualificati SaaS su ACN.