Salse e creme salutari per reinventare i tuoi pasti

Seguire un regime alimentare sano non significa affatto privarsi dei piatti più saporiti, soprattutto per quanto riguarda salse e creme, che nella maggior parte dei casi contengono grassi o sono ipercaloriche.

Nei prossimi paragrafi ti daremo alcuni consigli utili per preparare salse e creme salutari, in modo da poter reinventare i tuoi pasti e mangiare in modo sano, ma soprattutto soddisfare le tue papille gustative.

Hummus come fonte di proteine vegetali

Questa è la crema preferita da vegetariani e vegani perché contiene proteine vegetali, ma è perfetta per chiunque grazie anche alle fibre e grassi sani, presenti in grande percentuale.

Gli ingredienti principali per fare l’hummus sono ceci, pasta di semi di sesamo (tahina), aglio, olio EVO e limone, questa crema è perfetta da spalmare sul pane, bruschette, ma anche per accompagnare le verdure. Inoltre, è particolarmente indicata con i piatti a base di cereali.

La crema di cocco tra il dolce, il salato e l’esotico

Ecco una crema che può essere utilizzata sui dessert ma anche per piatti salati o esotici. Le sue proprietà nutrizionali riguardano l’alta percentuale di grassi sani, potassio, ferro e vitamina C.

Crema di cocco è possibile farcire pancake, cornetti integrali oppure una mousse al cioccolato fondente. Inoltre, è possibile creare una salsa di cocco salata per piatti esotici aggiungendo curry, olio EVO, uno spicchio d’aglio tritato, succo di lime, un pizzico di sale e pepe. Una volta mescolato tutto e cotto per 5 minuti, viene fuori una salsa deliziosa per condire il riso, legumi o verdure.

Tra le proprietà benefiche della crema di cocco c’è anche la sua azione antiossidante, la sua perfetta adattabilità alle diete senza lattosio e anche l’azione positiva sul colesterolo e trigliceridi, quando consumata nelle giuste quantità.

La baba ganoush: la crema di melanzane

Questa è una salsa particolarmente versatile, che è possibile usare per condire piatti mediterranei, pasta o riso, ma anche le verdure. Le sue proprietà nutrizionali riguardano l’alta percentuale di antiossidanti e fibre, inoltre, è una ricetta povera di calorie.

Gli ingredienti principali sono pochi e il procedimento di preparazione è molto semplice, basta arrostire le melanzane e poi tritare tutto insieme a tahina, aglio, olio EVO e limone. La cottura è di soli 5 minuti.

Sughetto di pomodoro fresco fatto in casa

La salsa di pomodoro fatta in casa è leggera e contiene diverse proprietà nutrizionali, come l’alto contenuto di antiossidanti e licopene, le vitamine e la bassa concentrazione di calorie.

La variante più leggera prevede la cottura in poca acqua di aglio e cipolle tritate per circa 5 minuti, successivamente bisogna aggiungere i pomodorini e il basilico e cuocere per altri 15 minuti. Quando la salsa diventa densa allora è pronta, a questo punto bisogna aggiungere l’olio EVO a crudo e un pizzico di sale.