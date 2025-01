Al Denina Pellico Rivoira lezioni di storia dell'arte con il prof. Franco Giletta

Presso il Denina Pellico Rivoira è iniziato il corso di Storia dell’arte per docenti tenuto dal prof. Franco Giletta, docente di Diritto e Relazioni internazionali nell’Istituto. Gli argomenti spaziano fra classicità e contemporaneità per far sì che la storia dell’arte arrivi ai giovani attraverso un linguaggio comprensibile e attuale. Verranno forniti spunti per collegare la storia dell’arte alle varie materie anche attraverso l’utilizzo consapevole dei social. I grandi protagonisti come Leonardo, Michelangelo, Raffaello acquisiranno tratti più umani e concreti per rendere la loro opera accattivante per gli studenti. Giletta scenderà anche nel particolare delle bellezze artistiche del territorio del cuneese e del saluzzese.

Il prof. Giletta è noto per aver dato un contributo alla storia dell’arte a livello locale e internazionale attraverso la propria opera e le proprie pubblicazioni. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza quale borsista del Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro e negli anni universitari a Roma ha avuto modo di frequentare l’ambiente artistico dell’Anacronismo. Ritrattista, è stato allievo di Mario Donizetti a Bergamo. Dal 1995 ha iniziato un’intensa attività espositiva in Italia e all’estero con la partecipazione a una serie di mostre sulla nuova figurazione italiana in Australia, Belgio, Egitto, Francia, Giappone, Giordania, Libano, Marocco, Portogallo, Siria, Spagna, Stati Uniti. Sempre nel 1995 è stato invitato, unico italiano dell’anno, dalla Royal Society of Portrait Painters di Londra all’esposizione annuale dei ritrattisti. Attivo anche nell’arte sacra, nel 2004 una sua pala d’altare raffigurante S. Antonio Maria Claret è stata collocata in permanenza nella Chiesa storica di Santa Lucia del Gonfalone a Roma. Nel 2011 è stato invitato ad esporre dal Prof. Vittorio Sgarbi alla 54° Biennale di Venezia. Nel 2012 è stato selezionato finalista al Premio Arte Mondadori.

Sue opere si trovano in collezioni private in Italia e all’estero tra cui il Museo Stauros e la collezione Bulgari. Nel 2013 ha realizzato il doppio ritratto di Lucia Bosè e Magaly Solier utilizzato per il manifesto del film Alfonsina y el mar. Nel 2015 la sua opera Goccia divina, omaggio al Monviso, è stata esposta nella mostra Il Tesoro d’Italia a cura di Vittorio Sgarbi a Expo Milano 2015. Nel 2016 ha realizzato il dipinto Italy – Angel of Peace esposto nella sede di Eataly al World Trade Center a New York. Nel 2019 realizza per Eataly Paris La Muse de l’enogastronomie italienne. Dal 2019 un suo ritratto dedicato a Sandro Botticelli è collocato a fianco della tomba dell’artista toscano nella Chiesa di San Salvatore in Ognissanti a Firenze. Autore di libri, La tavolozza di Leonardo, L’ombra della Torre di Saluzzo, Dalla sacra Spina alla Crocifissione di Michelangelo, e podcast, nel 2022 è stato ospite narrante del programma TV di Rai Uno A sua immagine nella puntata dedicata alla storia dell’antico Marchesato di Saluzzo. Un esperto e un profondo conoscitore di arte e una risorsa preziosa per l'Istituto dal momento che trasmette questa passione anche agli studenti approfittando delle ore di sostituzione o nell'ambito dell'educazione civica.