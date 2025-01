Alba, le modalità per viaggiare sulla Linea Verde cittadina

Da gennaio 2025 per poter viaggiare, gratuitamente, sulla Linea Verde cittadina è necessario munirsi di un titolo di viaggio: con tale modalità si cerca di evitare il più possibile usi impropri del servizio, agevolando l’operato di controllori e forze dell’ordine e rendendo quindi più sicuro e sereno l'impiego della Linea che transita dal lunedì al sabato sulla circonvallazione cittadina.

Per usufruire gratuitamente della Linea verde occorre:

Scaricare sul proprio smartphone l’app Moeves Bus e, dopo essersi registrati o autenticati, dotarsi di un biglietto digitale gratuito di corsa semplice “Linea Verde Urbano Alba” valido esclusivamente su tale linea da attivare tassativamente prima della salita a bordo autobus; per assistenza a tale procedura è possibile recarsi presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune in via G. Govone n. 11 negli orari di apertura ( lunedì – martedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00. Gli uffici sono chiusi il mercoledì).

oppure

Attivare un abbonamento “Gratuito Linea Verde Urbano Alba” da caricare su Tessera BIP personale: quest’ultima è acquistabile presso l’Autostazione di Alba in piazza Dogliotti durante gli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30) . Per attivare tale abbonamento gratuito occorre presentare un documento d’identità e una fototessera e valido esclusivamente sulla Linea Verde.

oppure

Essere già in possesso di un qualsiasi abbonamento Urbano Alba in corso di validità, da validare tassativamente durante la salita a bordo autobus

In carenza dei uno dei titoli gratuiti sopra elencati sarà comunque possibile continuare ad usufruire della Linea verde acquistando a bordo autobus un regolare biglietto di corsa semplice a tariffa normale (euro 1,50). Si precisa inoltre che, a prescindere dal titolo di viaggio utilizzato, non sarà possibile permanere a bordo dell’autobus della Linea Verde per più di una corsa alla volta, al termine della quale l’utente dovrà necessariamente scendere dall’autobus.

Dal 1° gennaio ad oggi risultano già attivati tramite App più di 290 biglietti digitali e 150 abbonamenti gratuiti Linea Verde.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Alba ai numeri telefonici di riferimento: 0173 292247 – 0173 292353 e all’Autostazione di piazzale Dogliotti al numero 0175 478811 (interno 109).