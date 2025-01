Attraverso un gioco di carte si ricercano le cause dei cambiamenti climatici

É possibile sviluppare conoscenza e consapevolezza rispetto al tema del cambiamento climatico in un modo interattivo e dinamico? Che stimoli l’empatia, il lavoro di gruppo e la collaborazione? Si, applicando le metodologie adatte come quella proposta da Climate Fresk, una Ong nata nel 2018 in Francia dopo che il suo fondatore, Cédric Ringenbach aveva inventato un gioco interattivo di gruppo per insegnare ai suoi studenti il tema del cambiamento climatico.

È di inizio gennaio la notizia che sono due milioni le persone che, al mondo, hanno preso parte al workshop sui cambiamenti climatici Climate Fresk. Tra questi ci sono anche una sessantina di ragazzi delle classi terze liceo scienze applicate del Vallauri di Fossano che, al rientro dalle vacanze di Natale, hanno dedicato una mattinata a ragionare sulle cause e conseguenze dei cambiamenti climatici guidati dai loro docenti di scienze e chimica, facilitatori autorizzati del workshop Climate Fresk. Attraverso un gioco di carte a gruppi, i ragazzi sono stati stimolati a riflettere sulle correlazioni tra eventi, costruendo il rapporto causa effetto in modo corretto e usando come fonte i dati delle pubblicazioni scientifiche dell’IPCC. Il lavoro a gruppi ha attivato l’intelligenza collettiva e sostenuto la condivisione degli apprendimenti attraverso una assunzione di responsabilità da parte dei partecipanti. Gli studenti sono poi stati stimolati dai docenti a riflettere sulle emozioni che l’attività ha suscitato in loro e sulle possibili soluzioni parziali a partire dalle scelte individuali, con l’obiettivo di sostenere un approccio positivo di fronte a questa emergenza globale.

La parola chiave emersa maggiormente in ogni classe è stata “consapevolezza”, il primo passo per poter affrontare la sfida del cambiamento climatico attrezzati con conoscenza e spirito critico.