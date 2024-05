La corsa rosa in Granda: il passaggio dei ciclisti a Baraccone di Castagnito [FOTO]

Un grande pubblico di appassionati ha come sempre accompagnato l’ingresso della corsa rosa in provincia di Cuneo e il suo passaggio nel territorio di Langhe e Roero. Nelle foto il passaggio della carovana a Baraccone di Castagnito, lungo il percorso della Statale 231, da dove i corridori in corsa per la terza tappa in via di conclusione tra Novara e Fossano sono arrivati da Canove di Govone prima di proseguire alla volta di Guarene, Alba, Cinzano di Santa Vittoria, Cherasco Salmour e quindi Fossano.