Dalla segreteria del Presidente Mattarella il grazie al Denina-Pellico-Rivoira

Il 15 novembre, in occasione dell'incontro proposto dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le celebrazioni per i 25 anni di attività dell'organismo, una delegazione del Denina Pellico Rivoira, composta dai proff. Giuseppe Tardivo e Franco Giletta e da alcuni studenti della classe IV A SIA, aveva consegnato al Presidente, a nome dell’Istituto, una vignetta di Gianni Audisio e un disegno sulla città di Saluzzo realizzato dal prof. Giletta.

Nella mattinata del 15 gennaio la segreteria del Presidente ha telefonato alla Dirigenza dell'Istituto per porgere i ringraziamenti e manifestare l'apprezzamento per il dono.

Nel disegno vi sono i ritratti di illustri personaggi saluzzesi raffigurati attorno a uno skyline della città con, sullo sfondo, il Monviso, il Marchese Ludovico II, Ricciarda di Saluzzo, sposa di Niccolò III d’Este e madre di Ercole I d’Este, Giovan Battista Bodoni, Silvio Pellico, la cantante lirica Magda Olivero e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Commenta la prof.ssa Viale, che ha ricevuto la telefonata in qualità di vicepreside: "La segreteria del Presidente ha ringraziato di cuore gli insegnanti, gli studenti e il personale dell’Istituto per i doni e il messaggio ricevuti auspicando che occasioni come questa siano sempre più frequenti e possano costituire un momento di crescita per i ragazzi”.

Sicuramente un momento di forte emozione.