Nuovo appuntamento per i più piccoli e le famiglie in biblioteca a Chiusa di Pesio

“Orso, buco!” è il titolo dell’attività che si svolgerà sabato 25 gennaio alle ore 10,30 presso la biblioteca “E. Alberione” di Chiusa di Pesio in collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale APM di Saluzzo. L’attività prende spunto dal libro “Orso, Buco” di Nicola Grossi edito da MiniBombo. La storia di orso che si perde e non trova più la sua tana e si mette in cammino e nel suo girovagare incontra molte altre tane, che purtroppo non sono la sua; sono invece quelle di Volpe, di Rospo e di Formica. Arriva allora Elefante a trarli d’impaccio e a riportarli indietro tenendoli sulla groppa; e meno male, perché infatti ritrovano la tana di Orso.

L’attività è gratuita previa prenotazione obbligatoria al numero 0171-735514 (anche su whatsapp). I posti sono limitati. L’attività è dedicata per i bambini e le bambine dagli 0 ai 3 anni.