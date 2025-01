MicroStrategy acquista ulteriori BTC per 250 milioni di dollari mentre la difficulty di mining sale

La settimana scorsa il mercato crypto è stato interessato da una generale correzione, che ha visto BTC crollare e toccare il punto più basso, ovvero $91.000. Questo non ha fermato il più grande sostenitore di Bitcoin, MicroStrategy, che ha speso 250 milioni di dollari per acquisire altri 2.530 BTC.

Intanto anche la difficulty di mining per Bitcoin è aumentata raggiungendo il massimo storico di 110,45 trilioni. Ora la domanda è se questa situazione indica un segnale rialzista per BTC oppure tutto il contrario.

Chi non conosce momenti di fermo è la prevendita di Wall Street Pepe, che al momento è sopra i $49 milioni, grazie anche all’apporto delle balene crypto.

MicroStrategy acquista altri 2.530 BTC

MicroStrategy ha di nuovo speso quasi 250 milioni di dollari per acquisire 2.530 BTC, portando la sua scorta a 450.000 BTC, acquistati a un prezzo medio di $ 62.691. Dopo il crollo degli scorsi giorni, Bitcoin sembra riprendere fiato anche grazie alla fiducia che questa società da sempre ha nei suoi confronti.

MicroStrategy ha effettuato l'acquisto durante una correzione durata quasi una settimana, durante la quale il prezzo di Bitcoin è sceso sotto il limite psicologico di $ 100.000 a partire dal 7 gennaio.

La diminuzione dell'offerta di Bitcoin sugli exchange potrebbe segnalare un imminente rally dei prezzi guidato da uno "shock dell'offerta", che si verifica quando una forte domanda degli acquirenti incontra una quantità decrescente di BTC, portando a un ulteriore apprezzamento dei prezzi.

Bitcoin ha superato il record di 100.000 $ il 6 dicembre 2024, un mese dopo la vittoria di Donald Trump durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Tuttavia, i mercati hanno già scontato le notizie positive relative all'imminente amministrazione Trump, il che lo rende "vulnerabile ai driver macroeconomici", secondo Bybit Research.

Il calo di Bitcoin sotto i 92.000 dollari è stato attribuito principalmente al Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) più forte del previsto pubblicato il 9 gennaio, che "ha ribadito la forza del mercato del lavoro statunitense", hanno aggiunto i ricercatori di Bybit.

Anche altri analisti vedono i fattori macroeconomici come la ragione principale dietro il declino di Bitcoin. In particolare, la correzione di Bitcoin è stata innescata principalmente dalle crescenti preoccupazioni sulla politica monetaria restrittiva della Federal Reserve statunitense per il 2025, secondo Ryan Lee, analista capo di Bitget Research.

Segnali di resilienza economica hanno ritardato le aspettative di un potenziale taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, con i mercati che ora si aspettano che il primo taglio dei tassi di prestito avvenga il 30 luglio.

La difficulty di mining di BTC aumenta per l’ottava volta consecutiva

I miner di Bitcoin stanno avendo ancora più difficoltà a produrre blocchi e a gestire le loro operazioni: al momento la difficulty di mining di Bitcoin ha raggiunto il massimo storico in quanto, secondo i dati della piattaforma di analisi CoinWarz è a 110,45 trilioni. Questa modifica ha avuto luogo il 13 gennaio all'altezza del blocco 878.976.

La difficulty di mining di Bitcoin indica quanto sia difficile estrarre un nuovo blocco sulla rete: la regolazione avviene ogni 2.016 blocchi, circa ogni 14 giorni, per garantire che questi vengano estratti in media ogni dieci minuti.

Sempre secondo CoinWarz, il prossimo aggiustamento, che avverrà nei prossimi 13 giorni, porterà la difficoltà dal suo massimo storico di 110,45 trilioni a 109,54 trilioni, con un calo dello 0,83%.

Picchi consecutivi nella difficulty di Bitcoin, su base storica, potrebbero essere considerati un segnale rialzista o ribassista per l’asset. Secondo un report di Coindesk, a un certo punto durante l'ultimo ciclo rialzista, la difficoltà di Bitcoin ha assistito a nove aggiustamenti positivi consecutivi, dei quali l’ultimo ha coinciso con il massimo del mercato, e, in seguito, è iniziata la fase ribassista.

Tuttavia, nel 2018, Bitcoin ha apportato modifiche simili senza riprendersi come nel 2021. Dopo che BTC ha raggiunto il suo massimo del mercato rialzista a $ 20.000 a dicembre 2017, la rete ha apportato 17 modifiche positive consecutive fino a metà del 2018.

Al momento della successiva modifica negativa, BTC valeva circa $ 6.000 per cui mentre la difficulty di mining di Bitcoin è aumentata, il valore di BTC è diminuito. In questo momento la difficulty ha iniziato questo trend rialzista il 9 ottobre a 92,04 trilioni ed è aumentata altre sette volte negli ultimi 96 giorni.

Wall Street Pepe arriva a $49 milioni in prevendita: WEPE esploderà?

Mentre le sorti di BTC appaiono non ancora troppo chiare, le cose non stanno così per Wall Street Pepe ($WEPE) una nuova meme coin a tema rana che ha superato $47 milioni in prevendita, grazie anche all’apporto delle balene crypto.

Lo scopo del progetto è quello di dare a tutti le stesse possibilità di guadagnare con gli investimenti: per accedere ai tool messi a disposizione dal progetto, raggruppati nell’Alpha Trading, sarà necessario possedere il token nativo del progetto, WEPE, ora in prevendita.

I detentori entreranno poi a far parte della WEPE Army, la community ufficiale del progetto, e potranno inoltre accedere a un gruppo privato per condividere le proprie strategie di investimento e, se queste risulteranno efficaci, potranno ricevere token WEPE come ricompensa.

Chi vuole ottenere da subito un introito passivo può sfruttare lo staking già in prevendita, con un APY attuale del 27%.

Per partecipare all’acquisto di WEPE prima del prossimo aumento, sarà sufficiente accedere al sito web di Wall Street Pepe, collegare il proprio wallet e acquistare i token utilizzando ETH o USDT, o ancora una carta bancaria.

Unendosi alla community del progetto tramite X e Telegram sarà infine possibile restare aggiornati su tutte le novità di Wall Street Pepe.

