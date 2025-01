Ordine degli ingegneri di Cuneo: "Creiamo valore dando spazio alla professionalità femminile"

L’ordine degli Ingegneri di Cuneo organizza un incontro sulla professionalità al femminile presso le Cantine Ascheri a Bra (CN) il giorno 28 gennaio alle ore 16.00. Il filo conduttore dell’evento è il contributo tecnico della professionalità femminile al valore del lavoro nel settore ingegneristico.

L’evento formativo si prefigge di raccontare e condividere esperienze professionali di donne che hanno intrapreso una significativa carriera lavorativa e istituzionale.

Nella creazione del valore per la collettività risulta essere fondamentale e centrale la figura dell’ingegnere ed in particolare il contributo femminile risulta essere, dati alla mano, incrementale per i risultati di sviluppo sostenibile.

Il presidente dell’Ordine di Cuneo ing. Adriano Scarzella afferma: “Negli ultimi anni abbiamo notato un notevole aumento della presenza femminile nei corsi di ingegneria gestionale e biomedica, arrivando a superare anche il 50% del totale degli studenti in alcuni atenei. L'incontro rappresenta un'importante occasione per celebrare i successi delle donne ingegnere, condividere esperienze e idee, e promuovere una maggiore parità di genere nel mondo del lavoro."

Il confronto sfiora i diversi rami dell’Ingegneria, da quella Civile alla Biomedica, con il grande contributo che daranno la prof.ssa Amalia Ercole Finzi quale prima donna laureatasi nel settore di ingegneria Aereospaziale italiana e che rappresenta una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, l’arch. Margherita Bongiovanni, presidente dell’AIDIA sezione di Torino (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti), l’ing. Anna Porro, Presidente FIOPA e dell’Ordine degli Ingegneri di Biella, l’ing. Ippolita Chiarolini, Consigliera Nazionale al CNI e l’ing. Manuela Appendino, Coordinatrice Commissione Biomedica OIT.