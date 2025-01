Bitcoin verso 110.000 dollari, mentre la presale di Wall Street Pepe raccoglie 50 milioni di dollari

Le principali criptovalute, tra cui Dogecoin, Bitcoin e XRP, stanno mostrando segnali di ripresa significativa dopo il brusco calo registrato lunedì, causato dai timori di un possibile aumento dei tassi d’interesse nel 2025.

Bitcoin, dopo il calo significativo di lunedì, ha registrato una ripresa importante. Attualmente viene scambiato a circa 102.000 dollari, dopo un aumento del 7% in 7 giorni.

Anche Ethereum e Solana sono in rialzo, con aumenti rispettivamente del 5% e del 7%. ETH viene scambiato a 3.300 dollari, mentre Solana si attesta a un valore 210 dollari.

Dogecoin ha registrato un incremento del 18% in una settimana, raggiungendo 0,38 dollari e avvicinandosi al valore della settimana precedente.

Anche XRP ha messo a segno un notevole rialzo, con un aumento strabiliante che lo ha portato a superare i 3 dollari, il massimo valore raggiunto nel 2025 fino ad ora. La spinta al rialzo è attribuita all’ottimismo per le potenziali approvazioni di ETF basati su XRP.

Inoltre, Ripple, la società alla base di XRP, sta rafforzando i suoi legami con l’amministrazione entrante: la scorsa settimana, il CEO Brad Garlinghouse e il CLO Stuart Alderoty hanno incontrato il Presidente eletto Donald Trump, contribuendo a stimolare l’interesse attorno al token.

Sebbene Bitcoin ed Ethereum abbiano registrato guadagni più modesti rispetto a XRP, il mercato delle criptovalute mostra segnali complessivamente positivi.

La performance di XRP è stata particolarmente significativa, superando quella delle altre principali criptovalute, anche grazie alla crescente fiducia negli ETF su XRP.

Questi segnali di ripresa indicano un ritorno della fiducia degli investitori, nonostante le recenti preoccupazioni legate ai fattori economici globali.

Con Bitcoin, Ethereum e XRP che continuano a mostrare progressi, il mercato sembra ben posizionato per ulteriori sviluppi positivi nel corso del 2025.

In generale, gli analisti sono ottimisti, in quanto l’adozione degli asset digitali potrebbe aumentare, grazie alle posizioni positive di Donald Trump e della sua amministrazione negli Stati Uniti.

