Volley A1F. Cuneo a Roma per un match fondamentale. Bjelica: "Vogliamo un'altra grande partita per centrare 3 punti"

La Honda Olivero Cuneo allenata da Lorenzo Pintus è pronta a tornare in campo. Dopo la splendida vittoria nel derby contro la Igor Gorgonzola Novara di appena due giorni fa, che ha regalato emozioni ancora vivide, le Gatte dovranno essere brave a voltare pagina per concentrarsi sul prossimo match.

La sesta giornata di ritorno si configura infatti come sfida salvezza fondamentale per il proseguo della stagione. Da una parte, le Gatte, autrici come ricordato di una strepitosa vittoria con cui si sono aggiudicate 3 punti pesantissimi, preceduta dagli altrettanti punti fondamentali acquisiti dalla vittoria di un altro derby, contro Pinerolo. Dall'altra, le Wolves allenate da Giuseppe Cuccarini, che arrivano dalla sconfitta per 3-0 subita a Treviglio contro il Bergamo. Cuneo sarà in cerca di continuità, mentre Roma cercherà il riscatto, dato che i suoi ultimi punti arrivano dalla vittoria per 3-1 contro Talmassons nella prima giornata di ritorno.

Mancano otto giornate alla fine del girone e al momento Cuneo e Roma sono rispettivamente dodicesima e tredicesima, la prima con 14 punti e la seconda con 10. I tre punti in palio sono dunque pesantissimi: per Cuneo, vincere significherebbe salire a 17 punti, allontanandosi dalla zona pericolosa e superando Perugia e Firenze, entrambe a quota 14 e occupate rispettivamente nei big match contro Milano e Novara. Per Roma, invece, il risultato potrebbe ridurre il divario con le biancorosse, che rimarrebbero comunque avanti, ma con la pressione delle Wolves sul collo. A quota 10, come Roma, c'è anche Talmassons, che sarà in trasferta contro Chieri.

In entrambe le formazioni non mancano le novità: giovedì 16 gennaio infatti Roma ha reso nota la scissione del contratto con Amèlie Rotar, che dunque non farà più parte del roster romano, mentre nella stessa giornata le Gatte hanno salutato Alexandra Lazic, in partenza da Cuneo dopo l'annuncio dell'ingaggio di Mariana Brambilla.

All'andata le biancorosse si erano imposte per 3-0, regalando ai propri tifosi la prima vittoria della stagione. L'obiettivo sarà ripetersi, con la consapevolezza che Roma lotterà su ogni pallone e proverà a sfruttare l'effetto campo e il calore del proprio pubblico. La sesta giornata di ritorno si prospetta quindi come una sfida cruciale per entrambe le formazioni.

"Abbiamo trovato una vittoria importante contro Novara, ma è da un mese e più che stiamo migliorando tanto": queste le parole di Ana Bjelica, l'opposta di Cuneo autrice di una super prestazione nell'ultima giornata, con ben 31 punti messi a segno. La vittoria contro Novara è ancora vivida, ma la testa è già a domenica: "Sappiamo che le partite come quella di domenica devono essere come finali per noi. Vogliamo prepararci al 100% per questa partita. È vero che ci sono stati dei cambiamenti a Roma, ma non significa nulla, perché quando giocano in casa ti mettono in difficoltà". L'obiettivo è chiaro: "Ci saremo al 100% e vogliamo trovare un'altra grande partita per centrare tre punti".

Appuntamento dunque a domenica 19 gennaio per questo match fondamentale. Inizio alle 17:00. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e VBTV.