Brochure, pieghevoli e depliant: cosa sono e a cosa servono

Uno dei materiali promozionali più utilizzati dalle compagnie è la brochure, anche chiamata pieghevole o depliant. Compatta, leggera e altamente informativa, la brochure è uno strumento di marketing economico, versatile e adatto anche alle realtà aziendali più piccole. Un piccolo investimento che può rendere molto di più in termini di vendite e visibilità. In questa guida cercheremo di capire cos'è una brochure, come stamparne una efficace e qual è la differenza tra brochure, pieghevole e depliant.

Brochure: caratteristiche e tipologie

La brochure non è altro che un foglio ripiegato su se stesso: a seconda del tipo di piegatura, può avere dalle due alle quattro ante. Le dimensioni possono cambiare (si va dagli A4 agli A6, dal DL all'1/3 A3) così come il tipo di carta, che può essere opaca, lucida, scrivibile o riciclata. Il depliant può essere personalizzato anche nel tipo di piegatura: a rotolo, a fisarmonica o incrociata. Questo tipo di pubblicazione si distingue sia dal catalogo, che contiene un numero maggiore di pagine ed è rilegato, che dal volantino, che invece consiste in un solo foglio non piegato su se stesso. Quali compagnie possono beneficiare di un depliant? A prescindere dal settore, ciascuna realtà aziendale può trarre vantaggio dalla distribuzione di un pieghevole. La brochure è progettata per attirare l'attenzione del consumatore e veicolare uno o più messaggi strategici, come una promozione stagionale, un evento, un concorso oppure il lancio di un nuovo prodotto.

Differenza tra brochure, pieghevole e depliant

Tutti e tre si riferiscono alla stessa cosa: un foglio informativo personalizzato con illustrazioni, grafiche e testi, realizzato a scopi commerciali. Il termine brochure, tuttavia, viene utilizzato anche per indicare cataloghi di piccole dimensioni. Il pieghevole indica in particolare il fatto che il foglio sia ripiegato su se stesso (a differenza del volantino), fino a formare un certo numero di pagine. Il depliant, invece, è un termine più generico, che viene utilizzato in entrambi i casi.

Brochure stampa: dove ordinare un depliant online?

