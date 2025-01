A Lequio Tanaro un workshop sul "piatto di Harvard"

Al Tempio Zen Rinzai Shotaiji di Lequio Tanaro prende il via la rassegna culturale Saggi e Assaggi, un ciclo di eventi dedicato all'equilibrio tra approfondimenti sul benessere psicofisico e momenti di condivisione. Ogni incontro si focalizzerà sull’interazione diretta tra relatore e pubblico, seguito dalla degustazione di un piatto del giorno, consumato secondo i precetti della tradizione Zen.

La figura centrale in questo percorso è il Tenzo, il cuoco del monastero, che cura ogni aspetto della cucina e del pasto, trasformandoli in un’occasione di consapevolezza e armonia. I partecipanti condivideranno il pasto in silenzio, vivendo pienamente il momento presente e il gesto del mangiare. A seguire, un tempo dedicato alla convivialità e allo scambio di esperienze arricchirà ulteriormente l’incontro, creando un autentico spazio di dialogo e condivisione.

Il 16 febbraio, dalle 10:00 alle 12:00, si inaugura il primo di dieci appuntamenti con una relazione sulla longevità, tenuta dal dottor Dario Destefanis, farmacista, insegnate di yoga e studioso del fenomeno dell’ultracentenarietà, che considera la quantità di vita inseparabile dalla sua qualità.