Con Marco Gautero e Ricciarda Ricordi riparte “Tracce” a Dronero

Nuovo anno, nuovi appuntamenti in arrivo a Dronero con “Tracce - Momenti di riflessione sui segni della contemporaneità”, secondo ciclo di conferenze promosso dal CeST, Centro Studi Cultura e Territorio per orientarsi meglio nella complessità della società del nostro tempo.



Primo incontro mercoledì 29 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Giolitti (ex albergo Nuovo Gallo in piazza Martiri n.11) con Marco Gautero, giovane laureato particolarmente interessato ai mutamenti che stanno coinvolgendo in questi ultimi tempi i contesti montani.



Partendo dalla presentazione del suo lavoro sui nuovi abitanti delle Alpi, dei loro desideri e diritti, Gautero condurrà un importante intervento che si svilupperà attraverso un viaggio alla scoperta. Così passato, presente e futuro nelle “terre alte”, con un focus particolare sulle vallate del cuneese. Così riflessioni e condivisioni, per tutti una serata di arricchente confronto.



Mercoledì 26 febbraio sarà invece la volta di Ricciarda Ricordi, professoressa ordinaria di Letteratura italiana contemporanea ed attualmente Senior Researcher presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e componente del Comitato scientifico “Archivio Scritture Scrittrici Migranti”. Appuntamento alle ore 21 sempre presso la Sala Giolitti.



Nel corso della serata la professoressa Ricordi presenterà il progetto di cui è parte, nato dall’esigenza di valorizzare gli intrecci e le commistioni dei saperi, al fine di accrescere consapevolezza attorno alle migrazioni e ai loro effetti sul piano artistico-letterario. Ad essere affrontata in modo particolare sarà l’importanza di scalfire pregiudizi e paure nei confronti dell’altro, le “barriere mentali” legate alla parola “altro”, e la preziosità nel costruire empatia e comprensione verso i fenomeni sempre più complessi della contemporaneità.



La rassegna è promossa dal Centro Studi Cultura e Territorio in collaborazione con il Comune di Dronero e con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del progetto “Cittadini in alto rilievo”.



L’ingresso è libero e gratuito, non richiede prenotazione. Per informazioni si può telefonare al numero 329 1365655 o scrivere a cest.segreteria@gmail.com