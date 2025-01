Lutto a Boves e Borgo San Dalmazzo per la prematura scomparsa di Alessandra Monticone

Cordoglio non soltanto a Boves, dove la donna abitava, ma anche a Borgo San Dalmazzo – dove era molto conosciuta per essere da oltre un trentennio, sin dai suoi 17 anni, la stimata titolare della tabaccheria attiva al civico 122 di corso Barale, nel quartiere di Chiesa Nuova – ha suscitato la notizia della scomparsa di Alessandra Monticone, avvenuta questa mattina presso l’abitazione di famiglia in via Castello di Godego.

La donna aveva compiuto 54 anni lo scorso 9 gennaio. Un anno fa la scoperta del male contro il quale si è battuta con grande forza e dignità, circondata dall’affetto del marito Massimo Vincis e del figlio 22enne Gabriele.

Saranno gli stessi congiunti, insieme ai parenti e ai tanti amici, ad accompagnare la donna nel suo ultimo viaggio. I funerali, provenienti dall’abitazione saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Boves mercoledì 22 gennaio alle ore 10; seguirà l'accompagnamento al tempio crematorio di Magliano Alpi.

Domani, martedì 21 gennaio, nella stessa parrocchiale verrà recitato un rosario di preghiera, alle ore 18.45.

Sabato 22 febbraio alle ore 18 la messa di trigesima.