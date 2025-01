“Punto Scuola”: a Cuneo un progetto per favorire inserimento scolastico e inclusione

Il Comune di Cuneo, insieme ai partner nella gestione del Polo .Meet, ha avviato un percorso di affiancamento alle scuole della città sui temi dell’inserimento scolastico, i rapporti tra scuola e famiglia e l’inclusione sociale di ragazzi e bambini con background migratorio.

Il progetto, denominato “Punto Scuola”, è attivo per l’anno scolastico in corso ed è finanziato da risorse erogate dalla Fondazione CRC. In questi primi mesi di attività è stato sperimentato il lavoro congiunto delle figure del mediatore interculturale e dell’educatore professionale, con l’obiettivo di sostenere l’inserimento scolastico e di favorire il benessere dei ragazzi a scuola e l’inclusione sociale. I mediatori interculturali dell’associazione Spazio Mediazione & Intercultura e gli educatori professionali delle cooperative Emmanuele e Momo incontrano insieme le famiglie, a cui il progetto è stato proposto dalle scuole e dagli insegnanti, offrendo interventi di mediazione interculturale. Gli obiettivi sono quelli di sostenere bambini e ragazzi e il dialogo scuola-famiglia e di attivare interventi di tutoraggio educativo attraverso i quali accompagnarli nella fruizione di opportunità socializzanti ed educative del territorio, come centri aggregativi o doposcuola.

In quanto sperimentale, il progetto prevede l’attivazione di quindici percorsi personalizzati e, alla chiusura del primo quadrimestre, tutti gli istituti comprensivi cuneesi hanno inviato segnalazioni e attivato percorsi rivolti a minori e famiglie di origine straniera. Ad oggi sono seguiti, con interventi differenziati e modulati sulle esigenze specifiche di ciascuna situazione, bambini e famiglie originari di Moldavia, Costa d’Avorio, Pakistan, Marocco, Cina, Burkina Faso, Albania, Ghana e Senegal, ma è ancora possibile attivare alcuni percorsi, quindi gli istituti comprensivi cuneesi possono ancora inviare segnalazioni, scrivendo all’indirizzo mail del .Meet (polo.meet@comune.cuneo.it) o dando indicazioni alle famiglie di recarsi allo sportello nei giorni e negli orari di apertura ( consultabili a questo link ). Le segnalazioni raccolte verranno prese in esame dall’equipe multidisciplinare del progetto, che avvierà i percorsi individualizzati previo contatto con le famiglie e con le scuole. Il percorso è stato avviato insieme alle cooperative Fiordaliso, Emmanuele, Momo, ORSO e associazione Spazio Mediazione & Intercultura.

Inoltre, da oggi, lunedì 20 gennaio, parte il laboratorio di rafforzamento delle competenze linguistiche e relazionali rivolto ai bambini della scuola elementare (classi terze, quarte e quinte) e ai ragazzi della scuola media. Il laboratorio, gestito da insegnanti L2 delle cooperative Emmanuele e Momo, si terrà al .Meet, è gratuito, su iscrizione e si terrà nei seguenti orari, fino alla fine dell’anno scolastico: il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 per i bambini della scuola primaria (terza, quarta e quinta), il mercoledì dalle 15 alle 17 per i ragazzi delle medie. Per iscriversi e frequentare il laboratorio è sufficiente recarsi alla sede del .Meet (via Leutrum, 7), nei giorni indicati. Al primo accesso i ragazzi devono essere accompagnati da un genitore per la compilazione della modulistica. L’iscrizione può essere effettuata per tutto il mese di gennaio.

“Riteniamo strategico rafforzare le competenze dei ragazzi e delle ragazze che provengono da contesti linguistici e culturali differenti- sottolinea la sindaca Patrizia Manassero -. Per questo teniamo molto al progetto che va nel senso dell’inclusione, grazie a percorsi individuali e mirati. Ogni bambino e bambina è preso per mano e aiutato a inserirsi ancora più pienamente. Ringrazio le persone che concretamente si spendono per accompagnare queste persone, ringrazio le scuole che hanno aderito al progetto e la Fondazione CRC per le risorse che mette a disposizione”.