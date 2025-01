Un lunedì di pioggia e neve dà avvio ad una settimana all'insegna della variabilità

Oggi piogge diffuse su un po' tutto il Nord Ovest. Pausa soleggiata domani, poi da mercoledì correnti in quota più occidentali porteranno una debole e rapida perturbazione con neve solo a quote medie e poche piogge sulle pianure.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 20 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse ovunque, più copiose sul cuneese, Liguria di ponente e sulle pedemontane. Neve oltre gli 800-1200 m con quota neve più alta andando da sud verso nord.

Temperature massime ancora piuttosto basse ma a causa delle precipitazioni, con valori compresi generalmente tra 5 e 11°C, i valori saranno più alti lungo le coste.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili su pianure e Alpi. Su Liguria di ponente venti moderati settentrionali in calo di intensità a partire dal pomeriggio.

Martedì 21 gennaio

Cielo poco nuvoloso con ampi spazi soleggiati, temperature in rialzo con minime generalmente tra 4 e 7 °C, massime tra 9 e 12 °C. Venti ancora assenti o deboli variabili su pianure, residue folate settentrionali al mattino su Liguria centrale.

Mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio

Passaggio di una debole perturbazione, che però manterrà il cielo molto nuvoloso almeno per un paio di giorni. Piogge irregolari e per la maggior parte di debole intensità sulle pianure, più intense sulle Alpi ai confini e sulla Liguria di levante. Sulle Alpi la quota neve sarà oltre i 1000/1200 m in aumento nel corso dell'evento.

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione ma la situazione termica non sarà uniforme. Venti generalmente deboli variabili su pianure, qualche raffica più intensa da sudovest sui crinali alpini.

Tendenza successiva

Si prospetta un weekend più stabile ma con una nuova perturbazione in vista domenica. Vedremo nei prossimi aggiornamenti se verrà confermata.

