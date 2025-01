Cuneo: medici in pensione volontari al S. Croce e Carle ringraziati ufficialmente dal direttore Tranchida

Quattro medici in pensione, che stanno lavorando gratuitamente per l’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle, sono stati ringraziati ufficialmente dal Direttore generale, Livio Tranchida.

Si tratta di: Massimo Massaia, già primario dell’Ematologia; Gianmatteo Micca, già primario del Laboratorio analisi: Ernesto Principe, già responsabile della Senologia e Mariella Grasso, ematologa esperta di mieloma multiplo.

“A loro va il mio personale ringraziamento per aver scelto, dopo aver raggiunto la pensione, di continuare il proprio impegno in Ospedale a titolo totalmente gratuito - ha detto il Direttore generale, Livio Tranchida -. Donare il proprio tempo per la presa in carico del bisogno salute testimonia, ancora una volta, il profondo sistema valoriale che lega i professionisti al nostro Ospedale, un valore da tutelare e da sapere trasmettere alle nuove generazioni”.