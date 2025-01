Aci Sport, incontro con la cuneese Manuela Massa sulla pista Winner di Nizza Monferrato

E' stato programmato per domenica 26 gennaio alla Pista Winner di Nizza Monferrato un incontro-meeting con la importante presenza della referente Karting interregionale Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta Emanuela Massa di Cuneo da anni punto di riferimento per questa parte dello sport dei motori in ambito di Aci Sport.

La referente sarà a disposizione degli interessati per i nuovi regolamenti 2025, per il rilascio delle licenze ai piloti e per ogni altra incombenza in merito. Anche i genitori dei piccoli piloti in erba possono partecipare all'evento per le scelte che le famiglie possono fare per l'avvio a questo sport.

Sarà anche analizzato il calendario 2025 in Piemonte delle competizioni in kart e possibili iniziative promozionali per il settore.

Per ogni informazione ci si può rivolgere alla signora Emanuela Massa al 340-4097794 emanuela.massa5@gmail.com.