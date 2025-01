Campionato Elite di Hockey Indoor, la Lorenzoni Bra in netto recupero

Il quarto concentramento del Campionato Elite si è svolto domenica a Torino. La squadra con obiettivo recupero punti ha affrontato le Campioni d' Italia 2024, il Milano HP con grande determinazione e soprattutto con l' intenzione di non concedere nulla e di cercare il goal con l' attacco rinforzato da Carla Servadio e dalla recuperata Sofia Buyo.

Ben disposte in campo dal tecnico Koshelenko, le atlete di Bra, dopo un primo momento di studio, hanno cercato la porta, senza mai scoprirsi ed hanno ottenuto i tre punti grazie alla doppietta di Alessia Di Dio. Ottima in porta Alina Fadeeva che nulla ha potuto, però, sull' unica rete segnata dalla milanese Norbis.

Anche la seconda gara contro l' Amsicora ha dimostrato il netto miglioramento della squadra sempre attenta nella copertura con l' azzurrina Sabina Chiesa, al suo rientro dalle gare in Polonia, determinante in difesa. In doppio vantaggio con Servadio e Di Blasi sono state però rimontate da due prodezze delle cagliaritane e pur avendo incamerarto punti le braidesi si trovano ancora in coda. L' ultimo concentramento a Pisa sarà determinante per stabilire chi entrerà nel quartetto dei play off e le ragazze del Presidente Calonico ci contano ancora.

Chiaro successo invece per la giovane Lorenzoni under 16 fi Marco Garbaccio che ha battuto entrambe le formazioni genovesi nel concentramento di spareggio svoltosi a Bra sempre in quest' ultimo week end attestandosi al primo posto e aggiudicandosi la finalissima a Pescara fissata l'8 e il 9 febbraio prossimo.