A Cossano Belbo la sicurezza nell'emergenza in primo piano

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Cossano Belbo, in collaborazione con Studio Scapolan, rinnova l’appuntamento con i corsi di formazione dedicati al primo soccorso.

Mercoledì 22 gennaio alle ore 20.30 si terrà una serata informativa sulle manovre di disostruzione delle alte vie aree con focus sull’età pediatrica. L’evento, che si svolgerà presso i locali comunali, sarà gratuito e ad accesso libero, al fine di ampliare quanto più possibile l’accesso alla formazione su una tematica di grande importanza.

Successivamente, sabato 15 febbraio si terrà il corso BLSD, sulle manovre di primo soccorso con utilizzo del defibrillatore, con attestato e tessera rilasciati dalla Regione Piemonte, riconosciuti a livello nazionale. Il corso avrà durata di 4 ore e sarà richiesto un contributo di 15 euro per il tesserino. Se interessati, si può contattare il numero 331 77 15 011 (telefono e whatsapp)

La collaborazione con Studio Scapolan dura ormai da anni e l’interesse verso la formazione BLS è sempre forte da parte dell’Amministrazione Comunale cossanese: essere informati e saper gestire un’emergenza è un elemento di fondamentale importanza in una comunità.

In questo senso, infatti, è previsto anche un corso di formazione di avviamento al primo soccorso per i bambini delle scuole, in modo che fin da piccoli sappiano riconoscere situazioni di pericolo e avviare la macchina dei soccorsi.