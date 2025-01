Ad Alba lavori di potatura del verde cittadino

Prende avvio in questi giorni il progetto di potatura e manutenzione straordinaria del verde cittadino per l’anno in corso. I lavori interesseranno parte dei corsi Michele Coppino e Nino Bixio e piazza Prunotto e proseguiranno con interventi nei viali alberati, nelle aeree verdi delle scuole, nei giardini e nei parchi.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la viabilità cittadina potrebbe subire delle modifiche temporanee in relazione all’andamento dei cantieri e, solo in caso di necessità, potrebbe venire istituito il senso unico alternato.