Spid, Cie, App Io e Fascicolo Sanitario: il digitale arriva nelle Langhe con due incontri per imparare a usarlo davvero

Nell’epoca delle identità digitali e delle app governative, non sapere come accedere ai propri dati sanitari o compilare un modulo online significa restare esclusi da un pezzo sempre più grande di cittadinanza. Ma la buona notizia è che non serve essere esperti di tecnologia per rimettersi in pari.

A Castiglione Falletto e Grinzane Cavour, nel cuore della Langa del Barolo, si terranno due incontri gratuiti e aperti a tutti dedicati a chi vuole capire — senza troppi tecnicismi — come usare in modo semplice, efficace e consapevole i principali strumenti digitali della Pubblica Amministrazione: SPID, CIE, Fascicolo Sanitario Elettronico, App IO, PEC e molti altri.

Le date da segnare in agenda:

Martedì 22 aprile alle 18.15 – Chiesa di Sant’Anna, Castiglione Falletto

Lunedì 28 aprile alle 17.00 – Sala Consigliare, Grinzane Cavour

Gli appuntamenti sono organizzati per far conoscere le attività del Punto Digitale Facile di Novello, sportello di supporto gratuito che fa parte della Rete regionale di facilitazione digitale del Piemonte, creata per accompagnare i cittadini nella transizione digitale.

Durante gli incontri sarà possibile:

capire come accedere e usare SPID e CIE,

scoprire cosa contiene il proprio fascicolo sanitario elettronico e come consultarlo,

imparare a usare App IO per ricevere comunicazioni pubbliche e bonus,

ricevere supporto per pratiche online come iscrizioni scolastiche, visure catastali o prenotazioni sanitarie,

fare domande e ottenere risposte chiare, con esempi reali.

Non solo per chi è in difficoltà

Il servizio è pensato per tutti: dagli anziani e persone fragili che non hanno dimestichezza con il digitale, fino a utenti che magari usano smartphone e PC ogni giorno ma si sentono spaesati davanti a una PEC o a una schermata dell’INPS.

Un esempio? Un genitore può imparare a iscrivere il figlio a scuola online, un pensionato può consultare il proprio fascicolo INPS, mentre chi gestisce un’attività può capire come inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite PEC senza stress.

Dove trovare supporto nei territori di Alba, Langhe e Roero

Il Punto Digitale Facile è parte di un progetto più ampio promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal PNRR (Misura 1.7.2). Nel territorio di Alba, Langhe e Roero è gestito dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero, che ha attivato sportelli dedicati a Alba, Cortemilia, Guarene, Montà e Novello.

Per informazioni:

0173 361017 – ssaalba@sesaler.it

Punto Digitale Facile di Novello: 351 6405856 – puntodigitale@novelab.it