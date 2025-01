Deposito rifiuti, assemblea pubblica del Comitato “Clavesana dice No”

Nuovo incontro per il Comitato “Clavesana dice No”, nato in relazione alla possibilità di realizzare un deposito rifiuti pericolosi nell’area artigianale.

In attesa della conferenza dei servizi, in programma il prossimo 20 febbraio, il Comitato organizza per la serata di mercoledì 29 gennaio, un incontro pubblico presso la Sala Unità d’Italia, che inizierà alle 21.

L’assemblea ha come ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2024, ma prevede soprattutto di dare spazio per rispondere lle domande dei cittadini, per le quali è stata posta una scatola di raccolta nell’atrio del comune: qui sarà possibile depositare i propri quesiti, in forma anonima, fino al 27 gennaio.

Nel corso dell'incontro verranno forniti aggiornamenti relativi al progetto di stoccaggio rifiuti e ci sarà l’intervento da parte dell’amministrazione comunale.