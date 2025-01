Dissesto idrogeologico, dalla Regione sei milioni di euro a sostegno: sono tredici i Comuni cuneesi coinvolti

La Regione Piemonte ha stanziato 6 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico, per un totale di 115 interventi da realizzare in altrettanti Comuni. Ne hanno dato notizia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alle Opere Pubbliche, Marco Gabusi, comunicando l’approvazione del provvedimento che consentirà di realizzare gli interventi, grazie all’utilizzo combinato della legge regionale n. 38/78 e della legge 145 del 2018.

Consolidare, ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture piemontesi, con particolare attenzione alla viabilità e agli immobili pubblici danneggiati, realizzare opere di difesa idraulica per la protezione contro le piene, consolidare gli argini e gestire le criticità legate alla movimentazione dei materiali lungo i corsi d’acqua. Sono queste, in sintesi, le principali linee di azione del piano di finanziamenti.

I tredici Comuni cuneesi coinvolti

Nello specifico della provincia di Cuneo il finanziamento accordato risulta essere di 1.173.213,33 euro (cifra che la posiziona al secondo posto a livello regionale, dopo la provincia torinese).

Di seguito l’elenco dei Comuni coinvolti:

Brossasco: due interventi per un totale di 44.286 euro

Camerana: un intervento per 20.000 euro

Casteldeflino: un intervento per 19.032 euro

Castelletto Uzzone: un intervento per 17.086 euro

Cortemilia: un intervento per 20.000 euro

Dronero: un intervento per 13.298 euro

Garessio: un intervento per 50.000 euro

Gorzegno: un intervento per 12.322 euro

Gottasecca: un intervento per 14.884 euro

Igliano: un intervento per 15.000 euro

Mombasiglio: un intervento per 35.000 euro

Prunetto: un intervento per 11.218,31 euro

Santa Vittoria d’Alba: un intervento per 10.699,40 euro



Cirio: "Lavori essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini"

«Questi lavori – ha detto il presidente Cirio - sono essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini piemontesi. Il nostro territorio è vulnerabile, in particolare durante il periodo delle forti piogge, quando torrenti e fiumi possono provocare gravi danni. Gli interventi sulla difesa degli argini e la sistemazione idraulica sono fondamentali per prevenire danni alle infrastrutture e per proteggere le comunità locali». Anche l’assessore Gabusi ha ribadito il valore degli interventi programmati, evidenziando come «la Regione sia vicina al territorio e continuerà a lavorare per garantire la sicurezza e la protezione delle persone e delle infrastrutture».