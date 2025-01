Trionfo per le Aree Protette Alpi Marittime al Memorial Danilo Re in Svizzera

Le Aree Protette Alpi Marittime hanno reso onore a Mauro Fissore vincendo il 29° Memorial Danilo Re che si è disputato sabato 18 gennaio, sulle nevi di Scuol, nel Parco nazionale Svizzero.

La prima edizione senza il capo delle guardie delle Marittime, mancato improvvisamente a luglio scorso. Aveva ideato il Memorial per ricordare il guardiaparco ed amico morto in un incidente sul lavoro nel 1995. Dopo alcune ricorrenze organizzate a livello regionale, la manifestazione, sotto la regia di Alparc si è trasformata nelle “Olimpiadi dei Parchi” e in un momento di formazione e aggiornamento professionale, diventando il più grande raduno del personale delle aree protette alpine, le cui attività principali sono dedicate alla conservazione e alla protezione della biodiversità. E Mauro Fissore ne era l’indiscusso mattatore in qualità di organizzatore delle prove sportive, del convegno e di leader della band “Coitoni” che alla conclusione delle gare e della premiazione si esibiva in un concerto per un momento di festa e condivisione tra i partecipanti.

Quest’anno al Memorial Danilo Re erano iscritti quarantotto team delle seguenti nazionalità: Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera.

Ogni squadra si è messa alla prova nello scialpinismo (740 m di salita per 5,2 km), slalom gigante (560 m e 170 m disl.), sci di fondo (5,5 km e 80 m disl.), tiro (20 colpi).

Grandissime le prestazioni degli atleti delle Marittime che dopo 26 anni sono tornati sul gradino più alto del podio del Danilo Re con: Marco Alifredi (salita; 3°- 45’), Mattia Colombo (slalom gigante; 5°- 44:38), Enzo Piacenza (sci di fondo; 4° - 13: 43) e Giorgio Ficetto (tiro; 2° con 48 punti).

I quattro hanno totalizzato nelle prove 350 punti davanti alle due squadre del Parco nazionale del Gran Paradiso (345 e 289) e del Parc Naziunal Svizzer (284 e 267).

A fare da portacolori delle Marittime in questa edizione speciale anche una squadra femminile (6°), una seconda maschile e una transfrontaliera mista con il Parc National du Mercantour, nel segno della cooperazione tra le due aree protette, che si sono entrambe posizionate a pari merito al 23° posto. Infine ha gareggiato un’équipe mista che è ha tagliato il traguardo trentatreesima.

Al Memorial, come ad ogni edizione, erano presenti Paola e Rachele, la moglie e la figlia di Danilo Re e quest’anno l’intera famiglia Fissore, Antonella, Giulia e Michele che ha preso il posto del papà nella band dei Coitoni. La formazione in versione 2.0. si è esibita in un concerto leggendario e ha fatto ballare e divertire gli oltre 250 partecipanti rinsaldando l’amicizia tra i dipendenti dei Parchi. Al di là dello sport e della formazione il valore della fratellanza era la priorità per Mauro e il collante necessario per la conservazione e la valorizzazione senza frontiere dei territori e della biodiversità della catena alpina.