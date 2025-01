L'Amatori Basket Savigliano targata Boaglio perde fuori casa contro Moncalieri

UNDER 19 GOLD

PALL. MONCALIERI 69 - BOAGLIO SAVIGLIANO 53

15-17, 19-11, 21-9, 14-16

Savigliano: Di Maria L. 4, Di Maria M. 12, Ambrosino 2, Gianoglio 4, Alladio 2, Mellano, Pintavalle, Schiavone, Corradini 18, Allemandi, Rivarossa 4, Rivoira 7. All. Fiorito.

Nella prima partita di ritorno del Campionato Under 19 Gold, l’Amatori Basket Savigliano targata Autotrasporti Boaglio, è ospite della Pallacanestro Moncalieri. Nei primi due quarti i saviglianesi dimostrato di potersela giocare, riuscendo anche a vincere il primo quarto costruendo qualche buon canestro e riuscendo ad arginare le sfuriate offensive dei padroni di casa. Nel terzo e quarto periodo però la situazione cambia. I padroni di casa prendono l’inerzia della partita e i giovani Bianco/Rossi non riescono più a rimanere in scia. A nulla sono valsi i tentativi di rimonta, fermati subito dagli avversari che punivano ogni errore e forzatura in attacco.

«Siamo riusciti a giocarcela alla pari per i primi due quarti, ma non appena abbiamo abbassato un minimo l’intensità, la squadra di casa ci ha travolto e non siamo riusciti a reagire».

PROSSIMA PARTITA Mercoledì 22 gennaio ore 21:15 vs BEA Chieri.

UNDER 13 SILVER

FARIGLIANO 32 - CHIAPELLO SAVIGLIANO 67

11-19, 12-14, 2-14, 7-20

Savigliano: Barge, Piola, Manzo, Bustos, Singh, Frandino, Piola, Cometto, Giletta,Avataneo. Coach: Gallo-Sbrozzi

Le pantere targate Carrozzeria Chiapello cercano la loro prima vittoria a Farigliano. Nel primo periodo le pantere partono fortissime difendendo e attaccando con ottimi contropiedi, imponendosi così nel primo quarto per 11-19. Nel secondo periodo le pantere si perdono completamente in difesa, ma un buon time out di coach Gallo le riporta sulla dritta via. Ricominciano a giocare limitando i danni e giocando bene di squadra in attacco. Si va all’intervallo sul punteggio di 23-33 Nel terzo periodo le pantere entrano in campo per chiudere la partita e portare a casa la prima vittoria. Da sottolineare l'ottima intensità in difesa concedendo solamente 2 punti agli avversari e un buon gioco in attacco mettendo a segno 14 punti. 25-47. L’ultimo periodo è una fotocopia del terzo, anzi con ancora più intensità in attacco, segnando 20 punti. Finisce 32-67 per le pantere targate CHIAPELLO CARROZZERIA, che trovano così la prima vittoria nel campionato U13.

PROSSIMA GARA: CHIAPELLO CARROZZERIA SAVIGLIANO - ACAJA FOSSANO venerdì 24/01 ore 18.15.

UNDER 13 SILVER

MERCATO’ SAVIGLIANO 89 - ACAJA CENTALLO 44

22-2, 30-12, 26-3, 11-27

Savigliano: Bianco 11, Corradini 2, Motta 12. Lissandro, Nadile 4, Paschetta 3, Cappella 8, Monchiero 10, Messina 21, Bardhi, Pasero 10, Cravero 8. All. Fiorito, Di Maria M.

Nella penultima partita del campionato Under 13 Regionale, l’Amatori Basket Savigliano targato Mercatò, ospita l’Acaja Centallo, squadra composta per lo più da ragazzi/e di un anno più piccolo e in alcuni casi addirittura di due. I ragazzi saviglianesi sono bravi a prendere fin da subito il controllo del gioco e a “chiudere la partita” prima dell’intervallo lungo. Qualche disattenzione nel finale, ma tutto sommato, si vedono i miglioramenti che i Bianco/Rossi stanno ottenendo grazie agli allenamenti.

«Buona partita, che da seguito alla buona prova messa in campo in settimana in una sfida contro una squadra di livello superiore, ma che ha dimostrato alla squadra di potersela giocare».

PROSSIMA PARTITA Sabato 25 gennaio ore 17:30 vs Davicco Idropulitrici gators.

ESORDIENTI GOLD

CUNEO 36 - CHIAPELLO SAVIGLIANO 59

5-18, 8-12, 12-17, 11-12

Savigliano: Frandino, Barge, Manzo, Pirela, Singh, Avateneo, Ambrosino, Allasia, Lucido, Rossi, Ciavarella. Coach: Gallo-Sbrozzi

Prima partita del trofeo esordienti gold per le pantere targate CARROZZERIA CHIAPELLO che vedono di fronte a loro i temibili avversari del Cuneo. Nel primo periodo la partita viene subito indirizzata dalle pantere, che entrano in campo con la giusta mentalità per vincere la partita, con un’ottima difesa e tanti contropiedi prendendo gli avversari in controtempo. Il primo periodo è a senso unico con le pantere che schiacciano gli avversari per 18-5. Il secondo periodo continua sulla stessa linea del primo, andando negli spogliatoi sul risultato di 2-6 per le pantere (ai punti 8 - 12). Dopo la breve pausa la partita riprende con le pantere che continuano sull’onda perfetta del primo periodo, non sprecando occasioni in attacco e mettendo in luce un’ottima intensità in difesa. (3-9, ai punti 12-17). L’ultimo periodo è giocato punto a punto. A pochi secondi dalla fine il risultato è di 11-10 per cuneo, ma le pantere ripartono con un super contropiede mettendo a segno il canestro della vittoria (4-12, ai punti 11-12). La partita finisce con la vittoria delle Pantere targate CARROZZERIA CHIAPELLO per 4 a 12 (ai punti 36-59).

PROSSIMA GARA: CHIAPELLO CARROZZERIA SAVIGLIANO – ALBA giovedì 23/01/2025 ore 18.15.